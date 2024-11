Ne prelagajte krivde

Prepir lahko začini odnos, če ga znata partnerja izkoristiti, lahko pa se sprevrže v vojno, ki povzroča veliko bolečine, sploh če sta partnerja nezrela. Naj bo prepir še tako srdit, nikoli ne bodite tako otročji, da bi očitali naslednje stvari.

Krivda

Očitanje, da je partner v odnosu kriv za vse, kar gre narobe, je nezrelo in ne drži. Naj je še tako težko razumeti, a za odnos in vse, kar gre po sreči ali pa po zlu, sta potrebna dva. Krivde tako ni, je pa pomembno prevzemanje odgovornosti za dejanja. Tega marsikdo ni sposoben, zato negativne občutke vali na partnerja. To je treba razumeti tudi v najhujši krizi, ko se vsevprek obtožujete, najverjetneje tudi sebe, a to ne pelje nikamor. Če želite naprej, razmislite, kaj lahko sami spremenite v prihodnje.

Napake

Nihče ni popoln, lepo pa je, da se učite iz napak, da lahko storite korak naprej. Za začetek jih ne tajite in ne olepšujte, ampak si jih na glas priznajte. Tega ne počnete samo zaradi partnerja, temveč tudi zaradi sebe.