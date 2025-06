Ne pozabite na zaščito pred soncem

Končno smo spet več zunaj na svežem zraku, prepuščamo se sončnim žarkom in sproti telesu priskrbimo nekaj dragocenega vitamina D. A da bomo lahko zares brezskrbno uživali v poletnih radostih, ne pozabimo na zaščito pred soncem. Izpostavljanje sončnim žarkom brez ustrezne zaščite namreč lahko vodi v številne neprijetne posledice, nekatere med njimi se lahko pokažejo tudi čez čas. Zato poskrbite za svojo kožo z uporabo krem z zaščitnim faktorjem in se v največji vročini umaknite v senco. Pri tem je dobro vedeti, da zadrževanje na vročem soncu lahko pripelje tudi do dehidracije in toplotnega udara ter splošnega slabega počutja. Kako torej poskrbeti zase in svojo kožo v vročih poletnih dneh?

Čezmerno izpostavljanje soncu brez ustrezne zaščite vodi do neprijetnih opeklin, pospeši staranje kože in poveča tveganje za resnejše težave, kot je kožni rak.

Redno nanašajte kremo za sončenje

Sončna krema je predvsem v poletnih mesecih naša nepogrešljiva zaveznica, ki varuje kožo pred škodljivimi UV-žarki. Zato jo imejmo vedno pri roki in jo redno nanašajmo na telo in obraz. Strokovnjaki svetujejo, da izberemo kremo z zaščitnim faktorjem (SPF) najmanj 30, če je naša koža bolj občutljiva, pa celo s SPF 50. Zagotavlja naj širokospektralno zaščito pred UVA- in UVB-žarki ter naj bo vodoodporna. Najbolje je, da si jo nanesemo 15 minut pred odhodom na prosto ter nanos nato obnavljamo vsaki dve uri in takoj, ko pridemo iz vode oz. če se močneje potimo. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na bolj izpostavljene dele, kot so ustnice, lasišče, ušesa ipd.

Kožo naj varujejo tudi lahka oblačila

Za dodatno zaščito lahko poskrbimo še z lahkotnejšimi oblačili, kot so majice z dolgimi rokavi, dolge hlače ali krila, da koža ne bo neposredno izpostavljena soncu. Prav tako ne pozabimo na glavo in oči; vedno nosimo ustrezno pokrivalo in kakovostna sončna očala z UV-zaščito.

Varno na soncu O škodljivih učinkih čezmernega izpostavljanja soncu je tekla beseda tudi na novinarski konferenci, ki je v začetku junija potekala v Ljubljani. Dogodek pod sloganom Varno na soncu je organiziralo ministrstvo za zdravje v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za medicino, dela, prometa in športa UKC Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Dermatovenerološko kliniko UKC Ljubljana, Onkološkim inštitutom Ljubljana in Zvezo slovenskih društev za boj proti raku. Pojasnili so, da je kožni rak (brez malignega melanoma) najpogostejši rak v Sloveniji, za njim zboli več kot 4000 ljudi na leto. Asist. Bor Hrvatin Stančič, specialist dermatolog z Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana, je med drugim poudaril, da za zgodnje prepoznavanje melanoma svetuje redno samopregledovanje po kriterijih ABCDE, pozornost na znak grdega račka, to je kožna sprememba, ki opazno odstopa od drugih, in seveda redne preglede pri dermatologu. »Zaščitna sredstva naj se ne bi uporabljala kot sredstvo, da počasi pridobimo rjavo barvo, oziroma le kot zaščita pred sončno opeklino. Vsaka zagorelost kože je poškodba kože. Zdrave zagorelosti ni. Koža si škodo 'zapomni', zato šteje vsak trenutek odgovornega ravnanja.«

Izogibajte se gibanju na prostem v največji vročini

Med 10. in 16. uro so sončni žarki najmočnejši in tudi najbolj škodljivi. Takrat je ultravijolično sevanje najintenzivnejše, kar močno poveča tveganje za sončne opekline, pregrevanje telesa in dolgoročne poškodbe kože, vključno z večjo možnostjo za razvoj kožnega raka. V tem času je zato nujno omejiti aktivnosti na prostem in poiskati senco. Prav tako je pomembno, da smo v najbolj vročih urah dneva še toliko bolj pozorni na hidracijo in zaužijemo dovolj tekočine.

Kakšno tveganje pomeni gibanje na soncu brez ustrezne zaščite?

Sončne opekline niso le neprijetne, ampak tudi škodljive za zdravje kože. So opozorilni znak, ki kaže na vnetni odziv zaradi čezmernega UV-sevanja. In čeprav se zdi, da smo le »malo pordečeli« in bo kmalu bolje, lahko takšna poškodba v resnici pusti dolgotrajne posledice.

Prvi znaki sončnih opeklin se običajno pojavijo v nekaj urah, bolečina in občutljivost pa dosežeta vrhunec po približno 12 do 24 urah. Blage opekline se pomirijo v nekaj dneh, hujše (z mehurji) pa potrebujejo za celjenje precej več časa. Dobro je vedeti, da ponavljajoče se sončne opekline povečujejo tveganje za nastanek kožnega raka, UV-žarki pa postopoma razgrajujejo tudi kolagen in elastin, ki sta ključna gradnika čvrste kože. Zato čezmerno izpostavljanje soncu povzroča gube, nastanejo lahko tudi temne lise na koži. Pametna zaščita je zato ključnega pomena!

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.