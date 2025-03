Ne potrebujete ur in ur vadbe! Nova raziskava razkriva, da je dovolj že ...

Izsledki pred kratkim objavljene študije kažejo, da lahko že kratkotrajna aktivnost zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca, vključno z infarktom in možgansko kapjo. Študija se je osredotočala na ljudi, ki so sicer veljali za neaktivne, podatke pa so zbrali tudi s pomočjo pametnih ur, ki beležijo različne dejavnosti v dnevu, od hoje do vrtnarjenja, pravi avtor raziskave profesor Emmanuel Stamatakis z Univerze v Sydneyju. Stamatakis proučuje t. i. občasno intenzivno telesno aktivnost v vsakdanjem življenju, torej kratka, intenzivna obdobja dejavnosti, kot je tek po stopnicah, ki so del vsako...