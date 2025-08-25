Ne le metini listi, tudi njeni cvetovi so prav tako koristni, sušimo jih na zračnem mestu

Pri meti večina najprej pomisli na njene aromatične liste, ki jih uporabljamo v čajih, limonadah in poletnih sladicah. A manj znano je, da so prav tako uporabni in zdravilni tudi metini cvetovi, pogosto je koncentracija določenih koristnih spojin celo večja kot v listih.

Nabiranje metinih cvetov ni le za ljubitelje zeliščarstva, ampak za vse, ki bi radi izkoristili celoten potencial te vsestranske rastline.

Pred vročino

Zakaj so metini cvetovi tako koristni? Vsebujejo eterična olja, flavonoide, antioksidante in tanine, ki pomagajo pomiriti prebavo (proti napenjanju, slabosti), blažiti stres in napetost ter glavobol, osvežiti dihalne poti (pri prehladih), delujejo blago protivnetno in antibakterijsko.

Cvetovi vsebujejo višje koncentracije aromatičnih olj, kot sta mentol in limonen. FOTO: Angelsimon/Getty Images

Nekateri fitozdravilci poudarjajo, da cvetovi mete vsebujejo višje koncentracije aromatičnih olj, kot sta mentol in limonen, kar jim daje intenzivnejšo aromo in močnejši učinek pri uporabi v čajih in zeliščnih pripravkih.

Meta cveti od junija do avgusta, odvisno od vrste in lege. Najboljši čas za nabiranje je dopoldne, ko se rosa posuši, vendar pred opoldansko vročino. Takrat so eterična olja najbolj stabilna in cvetovi najbolj aromatični.

Z ostrimi škarjami ali nožem nabiramo zgornje cvetne vršičke, lahko skupaj z nekaj zgornjimi listi. Nabrano nato sušimo na zračnem, senčnem mestu (ne na neposrednem soncu!), najbolje razporejene na mreži ali papirju. Ko so cvetovi krhki na otip, jih shranimo v stekleno posodo ali papirnato vrečko v temen in suh prostor.

Tudi v ledu

Kako jih lahko uporabimo? V čajih in poparkih. Metini cvetovi imajo bolj cvetličen in manj oster okus kot listi. Poparki iz njih so blagi za želodec, primerni za večerno sproščanje ali kot dodatek drugim zeliščem (npr. kamilici, melisi).

Poparki so blagi za želodec. FOTO: Fermate/Getty Images

Dodajamo jih v limonade, ledene čaje, sirupe, uporabimo jih lahko tudi kot okusno dekoracijo na sladicah, tortah in v sadnih solatah. Iz njih lahko pripravimo zeliščni sladkor ali sol: posušene cvetove zmešamo v sladkor/sol za aromatiziran dodatek. Metine cvetove lahko tudi zamrznemo v ledu, tako bodo poletne pijače tudi lepe na pogled.

Metini cvetovi so odličen dodatek v kopelih za sproščanje ali v domačih pilingih in maskah za obraz z blagim antibakterijskim učinkom. Iz njih lahko pripravimo vodo za osvežitev obraza, metin kis ali olje, ki je primerno za solate in marinade.