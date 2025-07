Vratne bolečine, znane tudi kot cervicalgia, so pogosto posledica fizičnega napora, slabe drže, mentalnega stresa, osteoartritisa, spinalne stenoze, hernije diska, stisnjenega živca, tumorjev in drugih zdravstvenih težav. Bolečine v vratu se delijo na aksialne, ki se občutijo predvsem v vratu, in radikularne, ki se širijo v ramena ali roke. Aksialne bolečine se običajno pojavijo zaradi mišične napetosti ali poškodb mehkih tkiv, medtem ko radikularne pogosto izvirajo iz težav s hrbtenico, kot so hernija diska ali stisnjen živec. Bolečine v vratu so pogoste in prizadenejo od 10 do 20 odstotkov o...