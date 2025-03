Ne kava, to so tri najboljše jutranje pijače za zdrava jetra in ledvice

Jetra in ledvice so ključni organi za izločanje strupenih snovi iz telesa, za uravnavanje količine tekočin v organizmu in za ohranjanje splošnega zdravja.

Vključevanje treh napitkov v jutranjo rutino poveča učinkovitost teh organov in zagotavlja splošno zdravje.

Voda z limono in kurkumo

Ker vsebuje veliko vitamina C, voda z limono spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa, hkrati zagotavlja pomembno hidracijo.

V kurkumi je zastopana protivnetna spojina kurkumin, s tem se poveča učinkovitost napitka z vidika varovanja zdravja jeter. Študija iz leta 2018 je izpostavila potencialne koristi kurkumina pri nižanju tveganja za kronične bolezni tega organa.

Dodatne prednosti kurkume so nižja količina telesnih vnetij, boljše delovanje živčevja, nižanje tveganja za srčne bolezni in manjša verjetnost za različne oblike raka, navaja Healthline.

Za pripravo preprosto iztisnite polovico limone v toplo vodo, dodajte ščepec kurkume, dobro premešajte in popijte na prazen želodec.

FOTO: Thinkstock

Kokosova voda

Kokosova voda je bogata z elektroliti, ki pozitivno vplivajo na zdravje ledvic, medtem ko visok nivo kalija pozitivno vpliva na zdravje jeter.

Ta napitek telesu zagotavlja tudi antioksidante, pomaga zmanjšati raven sladkorja v krvi, preprečuje ledvične kamne, izboljšuje zdravje srca in dovaja med vadbo izgubljene elektrolite.

Za optimalne koristi pijte svežo kokosovo vodo neposredno iz kokosa ali izberite nesladkane različice, ki so na voljo v trgovinah.

FOTO: Pilipphoto/Gettyimages

Čaj iz ingverja in mete

Ingver deluje protivnetno in pomaga jetrom učinkoviteje predelovati strupene snovi, ki v telo pridejo s hrano in pijačami. Meta pomirja želodec in izboljšuje delovanje jeter.

Ta čaj vsebuje veliko antioksidantov in snovi, ki pomagajo pri razstrupljanju, uravnava krvni sladkor, pomaga pri hujšanju, uravnava holesterol in izboljšuje prekrvavitev.

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

Za pripravo napitka vreli vodi dodajte košček korenine ingverja in nekaj listkov mete, odstavite, počakajte pet minut, precedite in uživajte v toplem čaju kot idealen začetek dneva.