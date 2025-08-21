Ne boste verjeli, kako barvito bogastvo hranil je ta vrtnina (FOTO)

Paprika je z razlogom ena najbolj priljubljenih vrtnin na svetu, ni le okusna in vsestransko uporabna, ampak tudi prava zakladnica hranilnih snovi. Poznamo različne vrste paprik, ki se med seboj razlikujejo po barvi, obliki in okusu. Raznolikost barv je posledica vsebnosti rastlinskih pigmentov od rumene, oranžne, rdeče, zelene barve ter mešanih odtenkov, pravijo strokovnjaki s portala prehrana.si: »Sveža paprika je odličen vir vitamina C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, pomembno pa vpliva tudi na delovanje živčnega sistema ter zmanjšuje utrujenost in izčrpanost. Rdeča paprika vsebuje še vitamin E, ki je dobro poznan antioksidant, ter vitamin A, ki ima vlogo pri ohranjanju zdrave kože in ohranjanju vida.« Vitamin C krepi imunski sistem, pospešuje celjenje ran, spodbuja tvorbo kolagena in ščiti celice pred oksidativnim stresom.

Zrele imajo na vrhuncu sezone veliko vitamina C.

Različne barve paprike pomenijo različno vrsto antioksidantov. Rdeča vsebuje veliko betakarotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A in podpira vid ter zdravje kože. Rumena in oranžna sta bogati z luteinom in zeaksantinom, ki ščitita oči pred starostno degeneracijo rumene pege. Vse vrste vsebujejo tudi kvercetin, močan protivnetni flavonoid.

Adijo, holesterol

Vlaknine, kalij in antioksidanti v papriki pripomorejo k zdravju srca. Kalij pomaga uravnavati krvni tlak, vlaknine znižujejo raven slabega holesterola (LDL), antioksidanti preprečujejo oksidacijo maščob v krvi. Redno uživanje paprike je povezano z manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Rdeča vsebuje vitamine C, E in A. FOTO: Getty Images

Raznolikost barv je posledica vsebnosti rastlinskih pigmentov. FOTO: Andrey Elkin/Getty Images

Zaradi barvitosti, arome in okusa poživijo marsikatero jed. FOTO: Annapustynnikova/Getty Images

Paprika ima nizek glikemični indeks in malo kalorij, zato je odlična izbira tudi za ljudi s sladkorno boleznijo ali tiste, ki želijo izgubiti odvečne kilograme. Poznamo tudi pekoče vrste paprike, t.i. čili, ki se v prehrani uporablja kot začimba. Kapsaicin v pekočih vrstah pospešuje presnovo in pomaga pri porabi maščobnih zalog. A pozor: kapsaicin nadraži prebavila, ledvice in mehur, zato smo pri uživanju pekočin zmerni.

Oster vid

Vitamini A, C in E skupaj z luteinom in zeaksantinom ščitijo oči pred škodljivimi UV-žarki in upočasnjujejo starostne spremembe vida. Ti antioksidanti delujejo kot naravna zaščita pred sivo mreno in degeneracijo rumene pege. Uživanje paprike lahko deluje protivnetno, saj vsebuje spojine, ki zmanjšujejo vnetne procese v telesu. Vitamin C in betakaroten pomagata tudi pri boju proti okužbam.

Paprika je dobrodejna hrana proti civilizacijskim boleznim.

Paprika je vsestranska, zaradi raznolikosti barv, arome in okusa poživi marsikatero jed; lahko jemo surovo v solatah, popečeno, polnjeno, dodajamo jo juham in enolončnicam. Imenitne so za namaze, v manjših količinah jih dodajamo drugi zelenjavi med pripravo sveže stisnjenih sokov. Tudi posušimo jih ali pri kuhi s pridom uporabimo sladko ali pekočo papriko v prahu. Surova ohrani največ vitamina C, termična obdelava pa poveča dostopnost nekaterih antioksidantov, kot je betakaroten.