Zagotovo najprej pričakujeta vprašanje, kako se kot ženski znajdeta v domnevno še vedno bolj moškem svetu športnega novinarstva … (Smeh obeh.) Nataša: To je res kar pogosto vprašanje, očitno ljudi to zanima ali pa jim je še vedno malo nenavadno. Sara: Ampak nas je vse več in vse boljše smo. (Nasmeh.) Nataša: Sama tega nikoli nisem dojemala kot nekaj posebnega, šele skozi oči drugih se zaveš, da je ta poklic še vedno v domeni moških. Športni uspeh je vreden toliko, kolikor ljudi ga spremlja, tako pač je. Morda je krivično, ker športniki v vrhunske uspehe vlagajo enako energije, vendar na p...