Nasveti za zdrave odnose

V odnosu je zelo pomembno postavljanje energijskih in drugih meja, pravijo duhovni učitelji. Nihče vas namreč ne more čustveno raniti brez vašega dovoljenja, zato morate ločiti svojo energijo od okolice z zdravimi mejami. Lahko se odločite, da ta človek nima več dovoljenja, da se vede na določen način, ker nima čistih namenov. To zavezo sprejmite sami na duhovni ravni oziroma v meditaciji. Ločitev energije od takega človeka je bistvena, ker je v toksičnih odnosih naše zavedanje pogosto zamegljeno. Ne jezite se, da je tak. Starodavni japonski bojevniki so se odzvali s hvaležnostjo vedno, ko je kdo izpostavil njihovo šibkost, saj jim je dal s tem priložnost, da so jo odpravili. Prav taka priložnost je lahko nedelujoč odnos. Toda pomembno je, kot rečeno, da ločimo svojo energijo od odnosa, saj se sicer ne moremo osvoboditi vezi, ki nas omejujejo.

Hkrati obrambna drža povzroča blokade v komunikaciji. Kar skrivamo, stoji na poti ljubezni. Samo če si dovolimo biti ranljivi, lahko res slišimo povedano, kar nam odpre srce in omogoči zdravo povezavo s partnerjem. Vsi smo kdaj prizadeti. Če si dovolimo čutiti bolečino, ki spremlja ljubezen, laže sprejmemo resničnost in drug drugega v dobrem in slabem. Ko vas partner vpraša nekaj bolečega, tako vdihnite in ne reagirajte čustveno, ampak se zavedajte, da je to prošnja za informacijo. Če boste obrambni, odkrijte, zakaj. Vas je strah videti resnico, razkriti nekaj o sebi? Sprašujemo se, da se naučimo več o drugem in spoznamo resnico. Ne predpostavljamo, da vemo, kaj si partner misli. Sprašujte, trudite se slišati resnico in pazite na napad in obrambo, kajti obramba sproži še več domnevanja in nesporazumov.

Zavedajte se, da ko nekoga globoko ljubimo in se nas globoko dotakne, lahko na nezavedni ravni to doživljamo kot prestrašen odmev ega, ki nas želi zaščititi ter govori, kako ranjeni smo bili v preteklosti. Vsak sedanji odnos zrcali pretekle izkušnje. Ko se sproži boleča točka, se prestrašimo čustev, ki se pojavijo. Toda če se zavedamo, da je preteklost povezana s sedanjostjo, lahko opazimo tudi razlike med situacijama. In prav ta točka je možnost za rast in spremembo.

Naša resničnost je subjektivna in spremenljiva. Veliko premlevamo, predelujemo, da pridemo do spoznanj. Perspektiva se spremeni, ko odkrijemo nove dele sebe, prepričanja, ki se jih nismo zavedali. Intuicija nas vodi k rešitvam, ki jih prvi hip nismo videli. Čez čas se vse spremeni in današnje ovire nam lahko jutri odprejo vrata. Ne sprejemajte odločitev v stresnih trenutkih, dajte jim čas, da dozorijo.