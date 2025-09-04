Naša pot je sestavljena iz korakov, pomembni so tudi manjši cilji

Veličina duhovnosti ali razvoja je tudi, da priznamo svoje napake. Ko smo si postavili cilj, ga umestimo v realen čas, spremenimo smer, če je treba, ali si priznamo, da ga ne zmoremo uresničiti, da moramo poskušati drugače.

Najti rešitev je pot do tega, da stvari dokončamo. Največ ljudi danes začne stvari in jih ne dokonča. To jim zbija lastno avtoriteto in samozaupanje ter notranjo moč, ker izgubljajo samozavest. Izguba samozavesti pa pomeni, da izgubljamo stik z zavestjo, ki nam daje moč, poudarjajo guruji, in prevlada ego.

Lepota ima izjemno moč

Zato je pomembno imeti večje cilje, da smo motivirani, a ne smemo pozabiti tudi na manjše, saj nam vsaka manjša radost in uspeh lahko dvigneta energijo čez dan. Glavnega cilja namreč niti ne bomo dosegli brez potrebne ravni energije, ki ga napaja, če ga že bomo, pa ga ne bomo mogli obdržati. Če se trudimo le za glavne cilje, lahko zapademo v depresijo, če nam jih ne uspe uresničiti, ob tem pa pozabimo na vsakodnevno lepoto narave, vsega lepega, kar vidimo. Lepota ima namreč izjemno moč, da nas duhovno dviguje.

Dobro je vedeti, da je naša pot sestavljena iz korakov. Ne smemo je gledati kot na začetek in konec in se osredotočiti le na konec, ampak moramo biti pozorni na vsak korak, sicer si predse postavljamo nepremagljivo breme, medtem ko je lahko vsak korak bliže k uspehu, radost, veselje, igrivost.