Naravno do erekcije, ni treba takoj poseči po modri tabletki, nujno manj pornografije

Moški naj za začetek spremenijo življenjski slog.
Fotografija: Je res treba takoj poseči po modri tabletki? FOTO: Viorel Kurnosov/Getty Images
Je res treba takoj poseči po modri tabletki? FOTO: Viorel Kurnosov/Getty Images

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
30.08.2025 ob 15:15
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
30.08.2025 ob 15:15

Ena od tegob, ki s starostjo začnejo mučiti moške, je erektilna disfunkcija oziroma nezmožnost nastanka ali ohranjanja erekcije. Marsikateri moški si težav z erekcijo še vedno ne upa zaupati ne samo zdravniku, ampak niti partnericam ali partnerjem. Morda bi spoznali, da je težava še kako rešljiva. Denimo že s korenito spremembo življenjskega sloga. Organski vzrok je namreč kriv za 80–90 odstotkov težav z erekcijo. Visok krvni tlak, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, visoka raven holesterola v krvi, telesna nedejavnost, debelost, prekomerno pitje alkohola in kajenje so glavni dejavniki za to vse pogostejšo težavo pri moških.

80–90 odstotkov težav z erekcijo se skriva v organskih vzrokih.

Če ni kriv organski vzrok, gre lahko za psihološkega. Pogosto se izkaže, da je največji problem stres: izhaja iz napornega dela v službi, lahko gre za utrujenost, v ozadju je lahko tudi strah pred neuspehom. Vse to spodbuja aktivacijo simpatičnega vegetativnega živčnega sistema, ki direktno inhibira erekcijo. Moški uspešnost v postelji povezujejo s samopodobo, nezadovoljiva spolnost pa je lahko v partnerski zvezi velika težava. Strah pred neuspešno penetracijo še dodatno zavre slabo erekcijo, pojasnjujejo urologi. Med psihološke vzroke strokovnjaki uvrščajo še depresijo, strah pred prezgodnjim izlivom in nezadovoljstvo z lastnim telesom.

12 korakov

Ena od rešitev, s katero si moški lahko poveča spolno moč, so čudežne modre tabletke. A pozor! Te ne bodo pomagale, če si moški seksa ne bo želel. Marsikdo sicer jemanje tablet zavrača že vnaprej. K sreči obstajajo tudi naravni načini za izboljšanje spolne aktivnosti. Prvi je, da pospešite srčni utrip. Prizadevajte si za vsaj 150 minut aerobne aktivnosti in dve do tri vadbe za moč na teden. Tudi hoja po večerji lahko naredi razliko. Raziskave namreč kažejo, da je redna telesna dejavnost lahko prav tako učinkovita kot nekatera zdravila pri izboljšanju erektilne funkcije.

Tobak uničuje krvne žile in zmanjšuje pretok krvi v penis.

Drugi korak naj bo izguba obsega pasu. Obseg pasu nad 100 cm je znan dejavnik tveganja za erektilno disfunkcijo. Maščoba na trebuhu se ne kopiči samo tam, je tudi hormonsko aktivna, znižuje raven testosterona ter povečuje vnetja in slabša krvni obtok. Izguba telesne teže olajša erekcijo. V tretjem koraku poskrbite za uravnoteženo in zdravo prehrano. Najboljši je sredozemski način prehranjevanja, ki je bogat z zelenjavo, polnozrnatimi žiti, zdravimi maščobami in pustimi beljakovinami. Spodbuja tudi endotelij (notranjo oblogo krvnih žil), ki igra ključno vlogo pri nadzoru pretoka krvi v penis, kar je bistveno za močno erekcijo.

Četrtič: opustite kajenje, tobak uničuje krvne žile in zmanjšuje pretok krvi v penis, in zmanjšajte uživanje alkohola na eno ali dve pijači na dan. Prekomerno pitje alkohola zavira raven testosterona in desenzibilizira živčni sistem.

Z zdravim načinom življenja do večje spolne moči FOTO: Vladorlov/Getty Images
Z zdravim načinom življenja do večje spolne moči FOTO: Vladorlov/Getty Images
Ne sramujte se obiskati zdravnika. FOTO: Business/Getty Images
Ne sramujte se obiskati zdravnika. FOTO: Business/Getty Images

Poskrbite za primerno dolg (od sedem do osem ur) in kakovosten spanec, saj testosteron doseže vrhunec med globokim spanjem. Izogibati se je treba stresu, saj je ta lahko glavni zaviralec erekcije. Urologi moškim svetujejo tudi izvajanje keglovih vaj. Obstaja namreč zmotno prepričanje, da te delujejo samo pri ženskah.

Tudi določena zdravila lahko vplivajo na erekcijo. Ena od naravnih rešitev je tudi izogibanje pornografiji: preveč gledanja pornografije utopi željo po seksu v resničnem življenju. Ste vedeli, da na erekcijo lahko pozitivno vpliva tudi mraz? Carter pravi, da hladna prha ali ledena kopel – od 30 do 90 sekund – lahko izboljšata prekrvitev, zmanjšata vnetje in nežno spodbudita proizvodnjo dopamina. Ta praksa ni samostojno zdravljenje, lahko pa ponudi dodatne koristi, če je del širše zdravstvene rutine. Da bo vaš korenjak čil in zdrav, si lahko pomagate tudi z določenimi hranili, a le ob vnaprejšnjem svetovanju z zdravnikom. Na spolno moč pa seveda vpliva odnos s partnerjem. Vlaganje v odnos zunaj spalnice pogosto izboljša dogajanje v njem. Zaupanje, naklonjenost in dobra komunikacija namreč dokazano krepijo spolno samozavest in učinkovitost.

Tudi pornografija lahko vpliva na erekcijo. FOTO: Getty Images
Tudi pornografija lahko vpliva na erekcijo. FOTO: Getty Images
 

