Naravni zavezniki pri sprostitvi

Ob koncu dneva in tudi tedna si mnogi želijo le sprostitve. Včasih pomaga, da se zleknemo na kavč in vzamemo v roke dobro knjigo. Še bolj koristi, svetujejo strokovnjaki, da se odpravimo na sprehod, tako bomo pomagali telesu in duhu. V današnjem hitrem tempu življenja pogosto pozabimo nase, na lastne potrebe. Večino dni posvetimo službi, družini, obveznostim in vsakodnevnim opravilom. Hitimo od jutra do večera, med trgovino, pisarno in kuhinjo ter poskušamo narediti vse in vsem ustreči. Koliko in kako pa skrbimo zase? Če ne bomo zase poskrbeli sami, kdo bo?

Kamilični čaj pomirja živčni sistem in izboljša spanec. FOTO: Constantinosz/Getty Images

Vse pogosteje se srečujemo s konceptom izgorelosti, kronične izčrpanosti, ki prizadene telo in duha. Če si ne vzamemo časa za regeneracijo, nam vsako novo opravilo prinese dodaten stres. Čas je, da naredimo spremembo, da se ustavimo, zadihamo in se posvetimo sebi. Vsaj za 20 minut.

V vsakdan vključimo naravo

Poiščimo način za sprostitev in povrnitev energije. Vključimo naravo v svoj vsakdan, čim več časa preživimo zunaj, v parku, gozdu. Sproščamo se lahko s kopeljo, v katero nakapljamo najljubše eterično olje, tudi s čaji, kamilični denimo pomirja živčni sistem in izboljša spanec, melisin zmanjšuje napetost in pomaga pri prebavnih težavah, povezanih s stresom, čaj z ingverjem in limono krepi imunski sistem in spodbuja razstrupljanje telesa.

Vsak dan si zase vzemimo vsaj 20 minut.

Telo negujmo z zeliščnimi olji: mandljevo vlaži kožo in jo naredi mehko, sezamovo ogreje mišice in spodbuja cirkulacijo, šentjanževo blaži napetost in pomaga pri bolečinah v mišicah. Poleg tega uporabljajmo eterična olja, pijmo zeliščne čaje in negujmo telo z naravnimi olji.

Eterična olja uporabljamo v difuzorju, pripravimo si mešanico, in sicer štiri kapljice eteričnega olja sivke, tri kapljice eteričnega olja mandarine, dve kapljici eteričnega olja kadila. Ta mešanica pomaga zmanjšati stres, sprošča um in prispeva k občutku notranjega miru.