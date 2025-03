Narava se prebuja, mi pa brez energije

Je spomladanska utrujenost zgolj mit ali izgovor? Kdor je te dni utrujen, nenehno zaspan, brez volje in energije, ob takšnem dvomu benti, sploh tisti, ki se jih ob navedenih znakih lotevajo še glavobol, omotičnost in bolečine v sklepih. Dnevi se podaljšujejo in vabijo na prosto, mi pa narave kar ne dohajamo. Takšno počutje ima tudi strokovno ozadje.

Spomladanska utrujenost je pogostejša pri tistih, ki jim je domač sedeč življenjski slog.

Pozimi v našem telesu prevladujejo drugi hormoni kot v toplih mesecih. Zaradi pomanjkanja svetlobe se zmanjšajo zaloge serotonina, ki ga mnogi poznajo kot hormon sreče, prevladuje pa melatonin oziroma spalni hormon. Spomladi se začne razmerje med njima obračati, poviša se tudi raven endorfinov, ki zagotavljajo ugodje, in spolnih hormonov, estrogena in testosterona, zato smo spomladi pogosteje zaljubljeni. Prebuja se narava, prebuja se telo, a ravnovesje, ki nam zagotavlja nemoteno premagovanje vsakdanjih izzivov, morda še ni povsem vzpostavljeno, to pa lahko občutimo kot utrujenost in upad energije.

Spomladi se poviša raven endorfinov, ki zagotavljajo ugodje. FOTO: Suzi Media Production/Getty Images

Je telo leno?

Za to smo lahko delno krivi tudi sami, denimo, če nam je pozimi preveč dišala energijsko močna hrana in smo se zaradi mraza zadrževali v zaprtih prostorih in se premalo gibali. Pomlad pospeši presnovo, leno telo pa temu ne more slediti. Spomladanska utrujenost je pogostejša pri tistih, ki jim je domač sedeč življenjski slog, so čezmerno prehranjeni in slabše telesno pripravljeni. Krajšo potegnejo tudi starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Proti energijskemu upadu se učinkovito borimo z rednim gibanjem, kakovostno prehrano, ki naj bo bogata z vlakninami, vitamini, minerali in beljakovinami, maščobe naj bodo le v zelo majhnih količinah. Pijemo dovolj vode in poskrbimo za dovolj spanca.

Pijemo dovolj vode in poskrbimo za dovolj spanca.

Moči si lahko povrnemo z ustrezno prehrano. FOTO: Georgerudy/Getty Images

Kritično obdobje bomo lažje premagali v družbi prijateljev, ob kakovostnem preživljanju prostega časa, med rekreacijo, z izleti, svetujejo strokovnjaki, zobe je treba stisniti kakšna dva ali tri tedne; sredi aprila težave praviloma izzvenijo. Če znaki utrujenosti in pomanjkanja energije vztrajajo, velja obiskati zdravnika. V ozadju je morda viroza, lahko pa tudi slabokrvnost, motnje delovanja ščitnice, celo depresija.