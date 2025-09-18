Napaka s čia semeni, ki škoduje zdravju

Če radi brskate po družbenih omrežjih, ste zagotovo večkrat naleteli na čudovite smutije, okrašene s sadjem, oreščki in semeni.

Pogosto so po njih posuta čia semena, kar ni presenetljivo, saj so prava hranilna bomba: bogata so z rastlinskimi beljakovinami, prehranskimi vlakninami in omega-3 maščobnimi kislinami.

Čia semena pozitivno vplivajo na zdravje, saj:

znižujejo krvni tlak

zmanjšujejo raven slabega holesterola

preprečujejo zaprtje

izboljšujejo prebavo

zmanjšujejo vnetja v telesu

pomagajo pri uravnavanju telesne teže

FOTO: Karpenkov Denis/Gettyimages

Telo jih najbolje izkoristi, kadar jih pred uživanjem vsaj 15 do 30 minut, lahko pa tudi čez noč, namakamo.

Namakanje pred zaužitjem olajša prebavo in omogoča boljšo absorpcijo hranil.

V 15 do 30 minutah semena dobijo želatinasto teksturo, ki je odlična za mešanje s pijačami, smutiji in jogurti.

Če jih namakate dve uri ali čez noč, dobijo še gostejšo, pudingu podobno teksturo.

Takšna se lepo ujema s sadjem, marmeladami, kikirikijevim maslom in podobnimi dodatki.

Pomembno opozorilo

Ni pa priporočljivo zaužiti več kot ščepec suhih, nenamočenih čia semen naenkrat, saj lahko:

vsrkajo tekočino v telesu

povzročijo nelagodje

predstavljajo nevarnost zadušitve

povzročijo zaporo v požiralniku ali črevesju

FOTO: Kvladimirv/gettyimages

Če nimate časa za namakanje ali vam tekstura namočenih semen ne ustreza, jih zmeljite v kakovostnem mešalniku ali mlinčku za kavo in nato dodajte jedem.

Mleta ohranijo vse hranilne snovi, pri mešanju z jogurtom ali podobno tekočino pa se nemudoma spremenijo v gosto kašo, piše zadovoljna.hr.