Napaka s čia semeni, ki škoduje zdravju

Če radi brskate po družbenih omrežjih, ste zagotovo večkrat naleteli na čudovite smutije, okrašene s sadjem, oreščki in semeni.
Pogosto so po njih posuta čia semena, kar ni presenetljivo, saj so prava hranilna bomba: bogata so z rastlinskimi beljakovinami, prehranskimi vlakninami in omega-3 maščobnimi kislinami.
Čia semena pozitivno vplivajo na zdravje, saj:
Telo jih najbolje izkoristi, kadar jih pred uživanjem vsaj 15 do 30 minut, lahko pa tudi čez noč, namakamo.
Namakanje pred zaužitjem olajša prebavo in omogoča boljšo absorpcijo hranil.
V 15 do 30 minutah semena dobijo želatinasto teksturo, ki je odlična za mešanje s pijačami, smutiji in jogurti.
Če jih namakate dve uri ali čez noč, dobijo še gostejšo, pudingu podobno teksturo.
Takšna se lepo ujema s sadjem, marmeladami, kikirikijevim maslom in podobnimi dodatki.
Ni pa priporočljivo zaužiti več kot ščepec suhih, nenamočenih čia semen naenkrat, saj lahko:
Če nimate časa za namakanje ali vam tekstura namočenih semen ne ustreza, jih zmeljite v kakovostnem mešalniku ali mlinčku za kavo in nato dodajte jedem.
Mleta ohranijo vse hranilne snovi, pri mešanju z jogurtom ali podobno tekočino pa se nemudoma spremenijo v gosto kašo, piše zadovoljna.hr.