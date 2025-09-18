  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

ZDRAVA HRANA

Napaka s čia semeni, ki škoduje zdravju

Čia semena so zdrava le, če so zaužita na pravilen način.
FOTO: Mykola Sosiukin/Gettyimages

FOTO: Mykola Sosiukin/Gettyimages

FOTO: Karpenkov Denis/Gettyimages

FOTO: Karpenkov Denis/Gettyimages

FOTO: Kvladimirv/gettyimages

FOTO: Kvladimirv/gettyimages

FOTO: Mykola Sosiukin/Gettyimages
FOTO: Karpenkov Denis/Gettyimages
FOTO: Kvladimirv/gettyimages
M. Fl.
 18. 9. 2025 | 15:00
A+A-

Če radi brskate po družbenih omrežjih, ste zagotovo večkrat naleteli na čudovite smutije, okrašene s sadjem, oreščki in semeni.

Pogosto so po njih posuta čia semena, kar ni presenetljivo, saj so prava hranilna bomba: bogata so z rastlinskimi beljakovinami, prehranskimi vlakninami in omega-3 maščobnimi kislinami.

Čia semena pozitivno vplivajo na zdravje, saj:

  • znižujejo krvni tlak
  • zmanjšujejo raven slabega holesterola
  • preprečujejo zaprtje
  • izboljšujejo prebavo
  • zmanjšujejo vnetja v telesu
  • pomagajo pri uravnavanju telesne teže

FOTO: Karpenkov Denis/Gettyimages
FOTO: Karpenkov Denis/Gettyimages

Telo jih najbolje izkoristi, kadar jih pred uživanjem vsaj 15 do 30 minut, lahko pa tudi čez noč, namakamo.

Namakanje pred zaužitjem olajša prebavo in omogoča boljšo absorpcijo hranil.

V 15 do 30 minutah semena dobijo želatinasto teksturo, ki je odlična za mešanje s pijačami, smutiji in jogurti.

Če jih namakate dve uri ali čez noč, dobijo še gostejšo, pudingu podobno teksturo.

Takšna se lepo ujema s sadjem, marmeladami, kikirikijevim maslom in podobnimi dodatki.

Pomembno opozorilo

Ni pa priporočljivo zaužiti več kot ščepec suhih, nenamočenih čia semen naenkrat, saj lahko:

  • vsrkajo tekočino v telesu
  • povzročijo nelagodje
  • predstavljajo nevarnost zadušitve
  • povzročijo zaporo v požiralniku ali črevesju

FOTO: Kvladimirv/gettyimages
FOTO: Kvladimirv/gettyimages

Če nimate časa za namakanje ali vam tekstura namočenih semen ne ustreza, jih zmeljite v kakovostnem mešalniku ali mlinčku za kavo in nato dodajte jedem.

Mleta ohranijo vse hranilne snovi, pri mešanju z jogurtom ali podobno tekočino pa se nemudoma spremenijo v gosto kašo, piše zadovoljna.hr.

Sorodni članki

Ona  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Zajtrk, ki preprečuje številne bolezni (recept)

Recept za hranljivo jed je nastal na podlagi dognanj nemške biokemičarke.
28. 8. 2024 | 15:00
Ona  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA PIJAČA

Napitek za močno odpornost

Iz povsem preprostih sestavin pripravite pijačo, ki vas bo pozimi varovala pred sezonskimi tegobami.
7. 12. 2023 | 14:00
Ona  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Zdrava živila za zdravo starost

Uravnotežena prehrana je nujna; kaj je dobro jesti v različnih življenjskih obdobjih
8. 3. 2023 | 16:56

Več iz teme

čia semenanamakanjezdravjezdrava prehrana
ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Slovenija
GLASBENA ŠOLA BUČAR

Harmonikarji med poplavo pomagali, letos pa igrali. S harmonikami šli tudi na dvatisočaka (FOTO)

Učenci Glasbene šole Bučar so se tokrat podali po Koroški. Povzpeli so se na 2125 metrov visoko Peco in raztegnili meh.
Mojca Marot18. 9. 2025 | 15:15
15:15
Novice  |  Slovenija
SOLIDARNOST

Ganljive zgodbe iz Novega mesta: vrstijo zahvale in srčne zgodbe Slovencev

Iz Novega mesta prihajajo zgodbe o šoferjih, ki so reševali premočene otroke, o domačinih, ki so odpirali vrata svojih domov, srčnih voznikih avtobusa in o delavcih, ki so v dežju čistili ceste.
18. 9. 2025 | 15:15
15:00
Ona  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Napaka s čia semeni, ki škoduje zdravju

Čia semena so zdrava le, če so zaužita na pravilen način.
18. 9. 2025 | 15:00
14:41
Kronika  |  Doma
TRČENJE

56-letni motorist prehiteval pa trčil v 23-letno voznico. Z njim je zelo hudo

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na heliport v Sežano, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana.
18. 9. 2025 | 14:41
14:23
Ona  |  Stil
DELOINDOM

Ne zapravljajte za sadike – te rastline posejte jeseni in prihranite

Jesenska setev je primerna za ognjič, enoletni mak, črno kumino in nujna za trajne dišavnice iz domačega semena, ki ne kalijo, ker ne preživijo obdobja mraza.
Julijana Bavčar18. 9. 2025 | 14:23
14:10
Novice  |  Svet
VOJNA

Papež: Sveti sedež dogajanja v Gazi še ni pripravljen označiti za genocid

Papež Leon XIV. je razkril, da Sveti sedež izraelskega ravnanja v Gazi za zdaj ni pripravljen označiti za genocid.
18. 9. 2025 | 14:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki