Največja prehranjevalna napaka, ki jo Slovenci delamo pri večerji (po mnenju naturopatinje)

Ločevalna dieta, ketonska dieta, prekinitveni post, brazilska dieta, hujšanje z zdravili, ki zavirajo apetit in še bi lahko naštevali smernice, ki vsako leto vzniknejo kot gobe po dežju, običajno ravno v spomladanskem času, z obljubami, da lahko z njimi še pred poletjem razstrupimo telo in dosežemo vitko postavo.

Žal tovrstni hitri recepti za hujšanje povečini ne delujejo, ali vsaj niso vzdržni na daljši rok, zaradi česar se večina ljudi posledično ponovno zredi ali pridobi še več kilogramov, kot so jih imeli, preden so se podali na vratolomno pot odrekanja in stradanja. Da ne omenimo še kopice zdravstvenih težav, ki si jih s tovrstnimi shujševalnimi dietami lahko pridelamo.

Dejstvo je, da vse, kar vsakodnevno vnašamo v svoje telo, dolgoročno vpliva na naše zdravje, zato bi nas moralo bolj kot popolna postava skrbeti dobro počutje. Če bi se namesto preučevanja, katera hrana najbolj redi, bolj ukvarjali s tem, katera živila podpirajo človeški organizem in v katerem delu dneva pa tudi v katerem letnem času jih je najbolje jesti, bi redkeje zapadali v skrajnosti, ki jih promovirajo čudežne diete, in bili žrtve shujševalnih nategov.

Eden izmed pristopov, ki temeljijo na tem, da lahko ljudje z lastnim prehranjevanjem in načinom življenja izboljšamo zdravje in celostno počutje, je tudi naturopatija, in pred časom smo se o njeni moči pogovarjali z našo najbolj znano naturopatinjo Eriko Brajnik, ki je tudi predsednica Združenja naturopatov Slovenije in koordinatorka v Svetovni naturopatski federaciji za Evropo.