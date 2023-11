Srečajte se z najboljšimi slovenskimi zdravniki

V času, ko je vse težje priti do osebnega zdravnika in so čakalne dobe v zdravstvu vse daljše, si ljudje bolj kot vse želijo celovite zdravstvene obravnave. Porajajo se jim številna vprašanja, na dom dobijo izvide, a ne vedo, kaj pomenijo, radi bi poskusili še kakšen drug način zdravljenja, a o tem nimajo informacij ...

Priložnost, da dobite odgovore na vsa ta vprašanja, vam ponujajo Dnevi zdravja, ki bodo od 17. do 19. novembra v Celju.

Pogovori ena na ena

Tam se boste lahko srečali z najboljšimi slovenskimi zdravniki in na številnih predavanjih izvedeli mnoge novosti iz sveta medicine. Gre za prvo tovrstno prireditev pri nas, na kateri bo več kot 40 predavateljev spregovorilo o širokem spektru zdravstvenih tem, ki bodo razdeljene v 10 tematskih sklopov in 80 predavanj.

Strokovnjakom pa boste med drugim lahko predstavili svoje težave, jih morda prosili za drugo mnenje ali jih povprašali o morebitnih novih terapijah za svojo bolezen.

Ste domov dobili izvide z rezultati, za katere ne veste, kaj pomenijo? Vas kaj pesti, pa ne pridete do izbranega zdravnika ali strokovnjaka? Želite nekaj minut z zdravnikom specialistom? Ne zamudite Dnevov zdravja 2023.

Jasna in razumljiva pojasnila

»Vsem želimo ponuditi dostop do informacij, ki jih potrebujejo v povezavi s svojim zdravjem in dobrim počutjem. Zbrali smo strokovnjake različnih specialnosti in zdravstvenih strok, ki znajo informacije vrednotiti in hkrati nasvete podajati na način, ki je razumljiv širši javnosti,« je o dogodku povedal prof. dr.dr. med., znanstveni svetnik, pediater gastroenterolog in predsednik strokovnega odbora

10 tematskih sklopov predavanj 40 najboljših zdravnikov in strokovnjakov 80 predavanj brezplačne meritve in testi individualni posveti z zdravniki

Zelo pomembno se je namreč zavedati, kdaj lahko kakšna težava nakazuje na pojav resne bolezni, ki jo je smiselno čim prej začeti zdraviti, da ne napravi več škode. Vedeti moramo tudi, kdaj in kje poiskati pomoč za zdravstvene težave, ki slabšajo našo kakovost življenja. Vse te odgovore bodo obiskovalci lahko prejeli na prireditvi z bogatim spremljevalnim programom.

80 predavanj o različnih zdravstvenih tematikah

Eden od tematskih sklopov bo tako namenjen starejšim, o degenerativnih boleznih in ohranjanju kakovostne starosti. Pa o izzivih in zdravstvenih težavah srednjih let s predavanji o menopavzi in moških težav v zrelih letih. Govor bo tudi o zdravljenju raka in medicinskih premikih na področju onkologije, prav tako pa boste lahko prisluhnili tematikam v povezavi z odpornostjo, zdravo prehrano, estetiko, duševnim zdravjem … Pomembno področje je tudi farmacija, ki je poleg novih diagnostičnih metod v nove dimenzije premaknila zdravljenje bolezni.

Zagotovite si svojo vstopnico na dnevizdravja.si in https://www.mojekarte.si/si/dnevi-zdravja-2023/vstopnice-1172932.html

Dnevi zdravja bodo, kot se je izrazila prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, neke vrste govorilne ure oziroma konzultacije. Na predavanjih bodo namreč ljudem lahko objasnili različne vidike določenih bolezni, hkrati pa bodo ljudje dobili pomoč, ki si je vsi želijo.

Cena dostopna vsem

V želji, da so dogodek in vsebine dostopni vsem, je cena vstopnic le 8 evrov. Vstopnice bodo v prodaji vse tri dni na mestu dogodka. Lahko pa jih preprosto kupite tudi na spletni strani dnevizdravja.si.

5 razlogov za obisk Dnevov zdravja 1. Pogovor v živo z zdravniki in strokovnjaki Na Dnevih zdravja se bodo zvrstili najboljši slovenski zdravniki in strokovnjaki z različnih področij medicine, zdravja in dobrega počutja. Z njimi se boste lahko pogovorili v živo, podali pa bodo tudi najnovejše informacije o najpogostejših zdravstvenih težavah na razumljiv in prijazen način. 2. Raznolika tematika Na Dnevih zdravja bodo obravnavali različne tematike, vključno z zdravjem in zdravstvenimi težavami v zrelih letih, prebavo in presnovo, imunostjo, bolečino, hrano in splošnim zdravjem. 3. Interaktivne delavnice Poleg klasičnih predavanj bodo na voljo tudi različne interaktivne delavnice, kjer se boste lahko naučili novih pristopov k zdravju in zdravljenju in izmenjali izkušnje z ostalimi udeleženci. 4. Bogat spremljevalni program S pomočjo partnerjev, kot so Lek, Alkaloid, Medex, Medis, AbelaPharm, SynLab, Nutricia, Iatros, Diagnostični center Bled, UKC Ljubljana, UKC Maribor, Curaprox, Kirurgija Bitenc, Klinika Križaj, LuxDental, Merkur Zavarovalnica in drugih, so za obiskovalce pripravili bogat spremljevalni program. 5. Sveže ideje in rešitve za vaše težave Ali se soočate s specifičnimi izzivi glede vašega zdravja? Na dogodku boste imeli priložnost postaviti vprašanja in se posvetovati s strokovnjaki, zdravniki in partnerji, ki vam bodo pomagali najti rešitve in nove ideje za izboljšanje vašega zdravja.

Naročnik oglasne vsebine je Inštitut za probiotike in funkcionalno hrano.