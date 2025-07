Najboljši oreščki za zdravo srce

Predvsem z zdravim načinom življenja, ki vključuje vsakodnevno telesno aktivnost in prehrano s čim manj skupnih in nasičenih živalskih maščob, lahko vplivamo na to, da je holesterola LDL v krvi čim manj, in tako zmanjšamo tveganje za srčno-žilni dogodek.

Privoščimo si za pest oreškov

Oreški so zdrava in hranljiva malica, prigrizek ali dodatek različnim jedem. Vsi so bogati z zdravju prijaznimi maščobami in drugimi hranljivimi snovi, nekateri pa po učinkih na zdravje prav izstopajo.

»V botaniki je orešek zelo natančno definiran kot seme s trdo lupino, ki se ob zrelosti ne sprosti iz lupine (npr. kostanj). Po drugi strani s kulinaričnega vidika in v splošni jezikovni rabi med oreške uvrščamo veliko semen, ki botanično gledano to niso, kot so denimo mandlji, brazilski oreški, indijski oreški, pistacije in arašidi,« je zapisano na spletni strani prehrana.si, nacionalnem portalu o hrani in prehrani.

FOTO: Julio Ricco/Gettyimages

Indijski oreški

Poleg fitokemikalij, ki se ponašajo s protivnetnim delovanjem, vsebujejo še fosfor, magnezij, baker in mangan.

V nedavno opravljeni raziskavi so ugotovili, da se v telesu moških in žensk z blago povišano ravnjo slabega holesterola ta zniža že, če mesec dni vsak dan zaužijejo od 16 do 36 teh plodov ter tako pozitivno vplivajo na zdravje in delovanje srčno-žilnega sistema.

FOTO: Aleksandr Grechanyuk/Gettyimages

Orehi

Po nekaterih podatkih je oreh najstarejše sadno drevo, z njegovimi plodovi so se menda sladkali že pred 10.000 leti. Orehi pa niso le okusni in krepčilni, temveč upravičeno spadajo na seznam najbolj zdravih živil. Vsebujejo anti­oksidante, esencialne maščobne kisline in pisano paleto fitokemikalij, med drugim fenole, fitosterole in fitate, zaradi katerih na lestvici vodijo.

So odličen vir maščobnih kislin omega-3, ki varujejo telo pred vnetji. »So vir vitamina E in bogati z nekaterimi vitamini skupine B, zlasti z vitaminom B6.« Tako na prehrana.si. In: »Zanimivo je, da so nedozoreli, zeleni celo bogatejši vir vitamina C kot denimo limona.« Redno uživanje orehov izboljšuje razmerje med dobrim in slabim holesterolom v krvi.

FOTO: Gettyimages

Mandlji

V publikaciji Journal of Nuritrition so objavili izsledke raziskave, ki je pokazala, da je mogoče pri preobilnih posameznikih zmanjšati delež abdominalne maščobe in znižati krvni tlak tako, da 15 odstotkov dnevno zaužite energije predstavljajo mandlji. Učinki se pokažejo v dvanajstih tednih.

Ti oreški prav tako uravnavajo krvni sladkor pri sladkornih bolnikih, so odličen vir vitamina E, riboflavina, kalcija, magnezija in folne kisline ter so zaradi te kombinacije koristni za zdravje z več vidikov.

FOTO: Dilok Klaisataporn/Gettyimages

Pistacije

Več študij je dokazalo, da pistacije ugodno vplivajo na količino holesterola in trigliceridov v krvi ter na raven krvnega sladkorja in tako lahko pomagajo preprečiti nastanek sladkorne bolezni, pri čemer med drugim sodeluje antioksidant resveratrol.

Ob tem so v njih tudi druge antioksidativne snovi, denimo fenoli, flavonoidi in proantocianidini, ki varujejo zdravje srca.