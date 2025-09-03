SLADKO-SLANI HITI

Najboljše kombinacije sira in sadja

Ti grižljaji ponujajo popolno ravnovesje med slanim in sladkim okusom.
Fotografija: FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

M. Fl.
03.09.2025 ob 15:00
M. Fl.
03.09.2025 ob 15:00

Kombinacije sira in sadja so neverjetno okusne. Slano, sladko, kremasto, sveže in sočno, vse to ponuja en sam grižljaj.

Poglejte pet presenetljivih, a popolnoma usklajenih kombinacij sira in sadja, ki, ne glede na to, ali so postrežene na zabavi, kot predjed, malica ali večerja, preprosto navdušujejo.

Cheddar in jabolko: preprosta eleganca

Kombinacija hrustljavega, sočnega jabolka z izrazitim okusom zrelega cheddarja je klasična izbira, ki vedno prepriča. Vse skupaj zapečeno na kruhu kot topel sendvič, tvori odličen sladko-slan prigrizek.

Granny smith jabolka s cheddarjem ustvarijo močnejši okus, medtem ko so gala primernejša za nežnejšo različico.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Kozji sir in sveže jagodičevje: popolna harmonija

Kremasti kozji sir in sveže jagodičevje, kot so borovnice ali maline, tvorijo lahek in osvežujoč par. Primerna je tudi borovničeva marmelada.

FOTO: Sonja Ravbar
FOTO: Sonja Ravbar

Gavda in breskev: sočna karamela v enem grižljaju

Okusna in rahlo karamelna gavda se popolnoma ujema z zrelo, sladko breskvijo. Sočnost breskev se odlično poda k teksturi sira.

Če nimate gavde, lahko uporabite tudi zreli cheddar.

Halloumi in lubenica: mediteranska simfonija

Halloumi sir je poltrd, slan sir, ki izvira s Cipra in je izredno priljubljen v sredozemski kuhinji. Običajno j eizdelan iz mešanice kozjega in ovčjega mleka, lahko pa tudi iz kravjega.

Popecite ga do zlate barve, nato pa ga postrezite z ohlajenimi kockami lubenice. Kontrast med slanim sirom in sladko, sočno lubenico prinaša pravo osvežitev.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Parmezan in jagode: zapeljiv par

Tanko narezan sveži parmezan, postrežen na popečenem kruhu z jagodami in kapljico balzamičnega kisa, ustvarja prefinjeno kombinacijo sladko-slanih not.

Presenetljivo dobra izbira za elegantno predjed ali lahek prigrizek, piše 24sata.hr.

Photo

Najboljša živila za dolgo in zdravo življenje
Mediteranska prehrana že dolga leta velja za zaščitnico zdravja srca, možganov in celega telesa.

 

Kako pripraviti marmelado z manj sladkorja, a da je še vedno lepo gosta?
Če bi se tudi vi radi izognili enakemu razmerju sadja in sladkorja.

