Najboljše kombinacije sira in sadja

Kombinacije sira in sadja so neverjetno okusne. Slano, sladko, kremasto, sveže in sočno, vse to ponuja en sam grižljaj.

Poglejte pet presenetljivih, a popolnoma usklajenih kombinacij sira in sadja, ki, ne glede na to, ali so postrežene na zabavi, kot predjed, malica ali večerja, preprosto navdušujejo.

Cheddar in jabolko: preprosta eleganca

Kombinacija hrustljavega, sočnega jabolka z izrazitim okusom zrelega cheddarja je klasična izbira, ki vedno prepriča. Vse skupaj zapečeno na kruhu kot topel sendvič, tvori odličen sladko-slan prigrizek.

Granny smith jabolka s cheddarjem ustvarijo močnejši okus, medtem ko so gala primernejša za nežnejšo različico.

FOTO: Depositphotos

Kozji sir in sveže jagodičevje: popolna harmonija

Kremasti kozji sir in sveže jagodičevje, kot so borovnice ali maline, tvorijo lahek in osvežujoč par. Primerna je tudi borovničeva marmelada.

FOTO: Sonja Ravbar

Gavda in breskev: sočna karamela v enem grižljaju

Okusna in rahlo karamelna gavda se popolnoma ujema z zrelo, sladko breskvijo. Sočnost breskev se odlično poda k teksturi sira.

Če nimate gavde, lahko uporabite tudi zreli cheddar.

Halloumi in lubenica: mediteranska simfonija

Halloumi sir je poltrd, slan sir, ki izvira s Cipra in je izredno priljubljen v sredozemski kuhinji. Običajno j eizdelan iz mešanice kozjega in ovčjega mleka, lahko pa tudi iz kravjega.

Popecite ga do zlate barve, nato pa ga postrezite z ohlajenimi kockami lubenice. Kontrast med slanim sirom in sladko, sočno lubenico prinaša pravo osvežitev.

FOTO: Gettyimages

Parmezan in jagode: zapeljiv par

Tanko narezan sveži parmezan, postrežen na popečenem kruhu z jagodami in kapljico balzamičnega kisa, ustvarja prefinjeno kombinacijo sladko-slanih not.

Presenetljivo dobra izbira za elegantno predjed ali lahek prigrizek, piše 24sata.hr.