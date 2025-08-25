PROTI VNETJEM

Najboljša živila za dolgo in zdravo življenje

Mediteranska prehrana že dolga leta velja za zaščitnico zdravja srca, možganov in celega telesa.
Fotografija: FOTO: Mediaphotos/Gettyimages
FOTO: Mediaphotos/Gettyimages

M. Fl.
25.08.2025 ob 15:00
M. Fl.
25.08.2025 ob 15:00

Vnetje je sicer koristen obrambni odziv, s katerim se telo bori proti virusom in bakterijam, vendar lahko kronična vnetja vodijo v nastanek bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, srčne bolezni, demenca in rak.

Na srečo lahko redno uživanje pravih živil v zaščiti pred njimi zelo pomaga, največjo vlogo pri tem igrajo sadje in zelenjava, olivno olje, jedi iz celih žit, stročnice, puste beljakovine in živila, ki vsebujejo veliko omega-3 maščobnih kislin. Vse to predstavlja temelj mediteranske prehrane.

Katera njene sestavine so največje zaveznice zdravja in dolgega življenja?

Sadje: češnje in jagodičevje

Sadje je vedno dobra izbira, a raziskave kažejo, da češnje in jagodičevje (borovnice, jagode, brusnice) zaradi obilice polifenolov in karotenoidov pri zmanjševanju vnetij prav posebej pomagajo.

Študije dokazujejo, da redno uživanje češenj in jagodičevja bistveno znižuje telesna vnetja. Nasvet: zamrznjeno sadje dodajte ovsenim kosmičem ali jogurtu, nastal bo zdrav in okusen zajtrk.

FOTO: Sabino Parente/Shutterstock
FOTO: Sabino Parente/Shutterstock

Zelenolistna zelenjava in stročnice

Temno zelena zelenjava, denimo špinača, ohrovt in blitva, zagotavlja veliko antioksidantov, ki v telesu zmanjšujejo količino prostih radikalov in s tem vnetji.

Raziskave kažejo, da lahko že dve in pol skodelici zelenolistne zelenjave na dan v nekaj mesecih za več kot 60 odstotkov znižata raven C-reaktivnega proteina (CRP).

Stro­čnice, kot sta čičerika in leča, so odličen vir beljakovin, vlaknin in močnih antioksidantov, ki varujejo telo.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Olivno olje

Ekstra deviško olivno olje vsebuje oleokantal, spojino, ki na vnetne procese v telesu učinkuje podobno kot učinkovina ibuprofen.

Največ koristi ima surovo olje kot preliv za solate ali dodatek že pripravljenim jedem.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Fermentirani izdelki

Jogurt, kefir, kislo zelje in druge fermentirane jedi spodbujajo raznolikost probiotičnih bakterij v črevesju, kar močno znižuje količino vnetji.

Raziskava iz leta 2021 je pokazala, da so osebe, ki so deset tednov uživale povprečno šest zalogajev fermentiranih živil dnevno, bistveno znižale raven vnetnih beljakovin v krvi.

Paradižnikova omaka

Paradižniki so bogati z likopenom, močnim antioksidantom, ki je najbolj koncentriran v kuhanih jedeh, kot so domače paradižnikove omake.

Paradižnikova omaka s čebulo, česnom in oljčnim oljem torej ni le okusna, temveč glede na raziskave znatno zmanjšuje količino vnetnih procesov.

FOTO: Artindividual/Gettyimages
FOTO: Artindividual/Gettyimages

Mastne ribe

Losos, sardine, skuše in inčuni so znani po visoki vsebnosti omega-3 maščobnih kislin.

Osebe z višjim tveganjem za srčne bolezni ali sladkorno bolezen, ki so v eni od raziskav te vrste rib osem tednov zapored uživale dvakrat tedensko, so imele občutno nižje vrednosti vnetnih markerjev v krvi.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Živila, ki se jim je bolje izogibati

  • Ocvrta hrana v njej so škodljive kemikalije, kot je akrilamid, ki lahko pospešijo vnetja.

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock 

  • Beli kruh in rafinirani ogljikovi hidrati povečujejo krvni sladkor in oksidativni stres.
  • Dodani sladkorji, prisotni v sladkih pijačah in sladicah, vplivajo na črevesno floro in spodbujajo vnetja.
  • Predelano meso, kot so klobase in slanina, je povezano z večjim tveganjem za vnetne bolezni in raka, zlasti pri ljudeh s prekomerno telesno težo, piše t-portal.

