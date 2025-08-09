Najboljša poletna malica

Poleti si končno vzemimo čas in izkoristimo nekatere sadeže za okusne malice, obenem pa za lepotilne pripravke. Napolnimo svoj lepotni cekar – zdaj!

P. S. Ste vedeli, da lahko s hruškami malo tudi shujšamo?

Dobro jutro

Sveže stisnjena rožnata grenivka vsebuje veliko vitamina C, sadnih kislin in eterično olje, s katerimi pospešuje tvorbo celic v veznem tkivu in tako krepi kolagenska vlak­na ter spodbuja nastajanje elastina.

Zdravo, avokado!

Avokado je bogat z vitaminom E, ki mu rečemo tudi vitamin večne mladosti in lepote. Zelen plod, bogat z vitamini in minerali, je popolno živilo za zdravo kožo.

Če verjamete ali ne, avokado vsebuje še več kalija kot banana! Uvrstimo ga v vsakodnevno prehrano in zagotovo bomo zadovoljni, saj spodbuja izgubo maščob, hkrati pa poživi kožo.

Koristne jagode

Okusne jagode so bogat vir vitaminov, mineralov in anti­oksidantov, zato blagodejno delujejo na telo ne glede na to, ali jih pojemo ali nanesemo na obraz kot masko.

Vsebujejo vlaknine in koristno vplivajo na prebavo, znižujejo raven holesterola v krvi in tako zmanjšujejo tveganje srčnih obolenj, obenem pa so odlično sredstvo v boju proti prostim radikalom in celulitu.

FOTO: Shutterstock

Za dobro voljo

Malica z bananami vrača dobro voljo oziroma prežene depresijo. V kozmetiki pa je dobra za lase – daje moč krhkim. Vsebuje veliko biotina (vitamina H), ki pospešuje naravno tvorbo lasnega keratina in rast las.

Energetski napitek (2,5 dl soka vsebuje 70 odstotkov dnevno potrebne količine biotina): s paličnim mešalnikom zmešajte eno banano, žličko kokosove moke, 100 mililit­rov sojinega mleka in žličko medu.

Hidracija in lubenica

Ker vsebuje veliko vode, bo lubenica zagotovila hidracijo za naše telo, in četudi jo jemo pred vadbo, nas ne bo bolel trebuh, saj vsebuje malo vlak­nin.

Prav tako je dober vir kalija, minerala, ki je pomemben za delovanje mišic.

FOTO: Shutterstock

Adijo, staranje!

Grozdje vsebuje veliko mineralov, kot so natrij, fosfor, kalcij, kalij, železo, magnezij in fluor, prav tako obilico vitaminov A, B, C in E ter jabolčno, vinsko in citronsko kislino.

Vse te zdravilne sestavine skupaj delujejo kot nekakšen ščit, saj lahko ob pravilni uporabi opazno upočasnijo proces staranja in kožo, poleg tega varujejo pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

Grozdje pripomore tudi k boljši prekrvit­vi kože, ohranja njeno vlaž­nost in prožnost ter poskrbi, da je bolj nežna in sveža.

Maline

Vsebujejo veliko vitamina A, zaradi česar so odlično naravno sredstvo proti okvaram oči in izboljšujejo vid. Dokazano preprečujejo živčnost in uravnavajo hormonska neravnovesja. Maline so prav tako izjemno bogat vir vitamina C, ki v navezi z rutinom deluje kot odličen antioksidant.

Med drugim vsebujejo veliko biotina, ta pa žveplo, ki je pomembno za polne in bleščeče lase ter napeto in prožno kožo. Poleg tega nas napolnijo z energijo in s svojim vonjem pomirjajo celoten organizem.

FOTO: Shulevskyy Volodymyr/Shutterstock

Oreški nas varujejo

Znano je, da uničujejo proste radikale, ki nastajajo tudi zaradi UV-žarkov, in tako varujejo vse celice telesa.

Orehi, mandlji, lešniki, arašidi in druge vrste oreškov so izvrsten vir vitamina E, ki je pomemben v vsakdanji prehrani in v kozmetičnih izdelkih za nego kože.

Kreme za sončenje z njim varujejo pred staranjem kože zaradi močnega sonca, v kremah za nego obraza pa preprečuje tudi izgubo vlažnosti in ohranja prož­nost kože. Zajemimo pest oreškov še pred po­letnim sončenjem!

Marelice proti zaprtju

So nizkokalorične, a bogate z vitamini A, B2, B3 in C ter naravnimi sladkorji. Vsebujejo kar desetkrat več mag­nezija kot katero koli drugo sadje.

Pomagajo pri zaprtju ter težavah s kožo in očmi. Za dnevne potrebe organizma po karotenu zadošča 150 mililitrov naravnega soka iz marelic.

FOTO: Roman Isaykov/Shutterstock

Okrepimo imunski sistem

Kivi vsebuje veliko vitaminov C in E. Če pojemo dva srednje velika kivija, bomo več kot poskrbeli za dnevni vnos vitamina C, saj ga telo iz njih dobi dvakrat več iz enako težke pomaranče.

Vitamin C krepi imunski sistem, pozitivno vpliva na stres in pomaga pri absorpciji železa. Vitamin E znižuje raven holesterola in povečuje odpornost imunskega sistema. Oba sta antioksidanta.

Breskve pomlajujejo

Breskve niso le okusne, temveč tudi zelo zdrave. Uvrščamo jih med pomlajevalno sadje, saj so bogate z antioksidanti, ki telesne celice varujejo pred poškodbami, kožo pa ohranjajo naravno prožno in svežo.

So ključne za zdravo kožo, tudi ko se v telesu poruši ravnovesje zaradi pretiranega izpostavljanja sončnim žarkom.

FOTO: Mercury Studio/Shutterstock

S hruškami shujšamo

Marsikdo ne ve, da hruška na dan pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov.

Oblinasti sadež obenem varuje srce in ožilje, pospešuje prebavo ter čisti črevesje, njegova sestava pa koristno vpliva tudi na zobe, kosti, nohte, lase in kožo. Ja, prosim!