Naj ovire izginejo same! Tako dosežete življenje brez napetosti

Če boste zmanjšali pomembnost zunanjim stvarem, vam te ne bodo več v breme, pravi Vadim Zeland, ruski kvantni fizik in avtor serije knjig Transurfing realnosti, v katerih pojasnjuje, da nas najbolj obremenjujeta težavnost problemov in nezanesljivost, ki ustvarjata odvečni potencial zaskrbljenosti in bojazni.

Negotovi ljudje tako klonejo pod težo težav in za sabo vlečejo svoje breme, močni pa se težav lotijo z odločnostjo in jih rušijo s samozavestjo. A tako negotovost kot samozavest terjata energijo - v prvem primeru jo porabljata strah in zaskrbljenost, v drugem pa premagovanje ovir s silo.

»V resnici je vse skupaj preprosto,« pravi. »Če enostavno znižate zunanjo pomembnost situacije in se nehate bojevati, bodo ovire izginile same od sebe. Za to ne potrebujete samozavesti, ampak koordinacijo, da se boste lahko premikali s tokom. Uživajte v razmišljanju o cilju, kot da ste ga že dosegli, ter opustite nadzor nad scenarijem. Ko se zavestno premikate s tokom, namreč vsaka stvar sede na svoje mesto.«