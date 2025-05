Naj nas ne ustavi srčno popuščanje

V tem tednu zaznamujemo evropske dneve ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki letos potekajo pod geslom Srčno popuščanje naj nas ne ustavi. Zgodnje prepoznavanje bolezni in pravočasno zdravljenje ter zdravo življenje omogočajo, da je tudi življenje s srčnim popuščanjem lahko kakovostno, polno in daljše, pravijo v društvu za zdravje srca in ožilja. Srčno popuščanje je ena najpogostejših bolezni srca, ki prizadene približno 64,3 milijona ljudi po vsem svetu. V razvitih državah je prevalenca bolnikov okoli dva odstotka, med starejšimi od 70 let pa kar 10 odstotkov. V Sloveniji je prevalenca med 20.000 in 40.000 bolniki. Zaradi staranja prebivalstva in boljše obravnave akutnih srčno-žilnih stanj se pričakuje, da se bo število bolnikov do leta 2040 še podvojilo, je nedavno opozorilo Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Poleg bistveno zmanjšane kakovosti življenja povzroča srčno popuščanje tudi visoko stopnjo umrljivosti, bolniki potrebujejo pogoste hospitalizacije. Približno 20 odstotkov jih je po odpustu iz bolnišnice ponovno hospitaliziranih v enem letu. Za preprečevanje ali čim poznejše pojavljanje bolezni je po mnenju predsednika društva Matije Cevca ključnega pomena zdrav življenjski slog, ki zajema redno telesno dejavnost oziroma zmerno aerobno vadbo, denimo hojo, kolesarjenje ali plavanje, uravnoteženo prehrano z veliko sadja, zelenjave, polnozrnatih živil in manjši vnos maščob ter soli, nadzor nad telesno težo, opustitev kajenja in zmerno uživanje alkohola.

Zgodnje prepoznavanje simptomov srčnega popuščanja je ključno za učinkovito zdravljenje. Simptomi so zasoplost, zlasti pri telesni dejavnosti ali ležanju, otekanje nog, gležnjev in stopal, nenadno povečanje telesne teže zaradi zadrževanja tekočine, utrujenost, hitro ali neredno bitje srca.