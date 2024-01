Naj bo zdravo, zato organizem očistite od znotraj in zunaj

Prazniki bodo minili, zdaj pa bi spet radi živeli po starem in zdravo. Vse je mogoče, samo brez panike in lepo počasi. Najpomembneje je piti dovolj vode. Dan začnite s kozarcem vode, naj bo mlačna, če vam samo voda ne steče zlahka po grlu, ji dodajte malo sveže stisnjenega limonovega soka. Pijte jo tudi čez dan, po malem. Privoščite telesu odmor, odpovejte se alkoholu, pa mastni in kalorični hrani, tudi mesu, uživajte ga enkrat ali dvakrat na teden. Naj jedilnik raje zapolnjuje zelenjava, kuhajte juhe in prikuhe. Izbirajte zeleno zelenjavo, kot je na primer brokoli, tudi špinačo si privoščite pa listnati ohrovt, in ne pozabite na kaj svežega, solato, motovilec, radič. Če sveže zelenjave ne marate preveč, si pripravite smuti, v katerega zmešate tudi sadje in malo ovsenih kosmičev.



Da bi pravilno in temeljito razstrupili telo, delujte notranje in zunanje.

Privoščite si piling, naredite si ga kar sami doma, tako da pomešate malo sladkorja in mleka in si z mešanico nežno s krožnimi gibi zmasirajte obraz, sperite z mlačno vodo. Tudi masko za obraz si lahko pripravimo sami: kožo bomo nahranili z malo pretlačenega avokada, ki mu dodamo kapljico oljčnega olja. Nanesemo na očiščen obraz, speremo po petnajstih minutah.Tudi kopel nam bo koristila, pripravimo pa jo tako, da v vodo kanemo šest do osem kapljic eteričnega olja, najbolje citrusovega, tako še dodatno spodbudite razstrupljanje, to eterično olje (dve kapljici kanete v žlico ali dve oljčnega olja) uporabite tudi za masažo. Dišeče, sproščajoče in še razstrupljajoče obenem. Za masažo lahko uporabite tudi masažno rokavico ali ščetko, s katero boste izboljšali videz kože in pospešili izločanje strupov iz telesa; kožo ščetkajte na suho vsak dan. Nikar ne pozabite na gibanje, prav to je tisto, kar bo še dodatno spodbudilo razstrupljanje. Če niste v formi, se za začetek odpravite na sprehod, naj bo živahen, hiter, da pospešite utrip srca, ali se vpišite v tečaj vodene vadbe, denimo joge.