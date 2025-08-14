BODITE PAZLJIVI

Naj bo vroče, a ne prevroče: seks je lahko pri tako visokih temperaturah velik izziv

Ohlapna oblačila so zelo zapeljiva, vabi tudi senca!
Fotografija: Če se že odločimo za vodno akcijo, naj bo to zgolj predigra. FOTO: Marisa9, Getty Images
Če se že odločimo za vodno akcijo, naj bo to zgolj predigra. FOTO: Marisa9, Getty Images

S. N.
14.08.2025 ob 21:15
S. N.
14.08.2025 ob 21:15

Poletje se sploh zdi veliko bolj romantično in seksi, kar ni naključje. Sončna svetloba namreč dvigne raven serotonina in vitamina D, kar vpliva na dobro voljo, samozavest in pogosto tudi na libido.

A seks je lahko pri tako visokih temperaturah tudi izziv, zato vam ponujamo nekaj nasvetov, da ne bi pregoreli!

Raje vzhod kot zahod

Telo se med spolnim odnosom dodobra ogreje, poletne temperature pa lahko ustvarijo občutek, kot da smo v savni brez izhoda. Zgodnja poletna jutra imajo poseben čar – so sveža, zato se manj potimo, lažje dihamo in nekaj več energije nam ostane za preostanek dneva.

V senco!

Le malo stvari je tako zaželenih poleti kot hladna senca, v kateri lahko zadihamo. Ampak zakaj bi v njej samo dihali, če lahko tam tudi seksamo? Med drevesi ali pa morda le pod senčnikom senca ponuja prijetno temperaturo in zasebnost, pa tudi ravno prav energije za vragolije. V zavetju doma, kakopak.

Ne voda, lubrikant

Seks v bazenu ali morju se res zdi filmski, a v resnici ni vedno tako romantičen. Klor iz bazena in morska sol lahko razdražita sluznico, voda pa odpravi naravno vlažnost in prinese nasprotni učinek od želenega. Če se že odločimo za vodno akcijo, naj bo to zgolj predigra. Seveda, ne pozabimo na pravila dopustnega vedenja v javnosti.

Naj bo ohlapno

Poleti ne potrebujemo gumbov, več slojev ali tesnih oblačil, ki jih je težko odstraniti. Izberimo lahkotne materiale, tanke obleke ali ohlapne srajce, ki padejo z ramen kot po čudežu. Spontanost je kraljica poletne strasti, poskrbimo, da nas na poti do cilja ne ovirajo borbe z zadrgo.

Proč s komarji

Romantika pod zvezdami je čudovita, dokler nas ne napade roj komarjev in drugih žuželk, zato je priporočljivo, da imamo zaščito proti mrčesu ves čas pri roki. Tudi nanos zaščite je lahko del zabavne predigre. 

