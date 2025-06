Nadležne spremembe kože si največkrat pridelamo sami

Kronološko staranje prizadene vse organe, spremembe pa običajno najprej opazimo na koži. Ta je povrhu še najbolj izpostavljena zunanjim dejavnikom, ki neželene procese še pospešijo.

Spremembe so tako najvidnejše na obrazu, vratu, rokah, pri ženskah tudi na nogah; poleg počasne degeneracije tkiv, na katero ne moremo vplivati, saj jo določa naš genski zapis, na staranje vplivajo tudi izpostavljanje soncu, onesnažen zrak, stres, nezdrave prehranske navade in škodljive razvade, kot sta kajenje in uživanje alkohola.

Češnjevi angiomi so zelo pogosti, ima jih polovica odraslih, starejših od 30 let. FOTO: Obencem/Getty Images

Povrhnjica se stanjša in koži daje videz izsušenosti in postane hrapava; v plasteh usnjice se zmanjša količina pomembnih gradnikov, kot so hialuronska kislina, kolagen in elastin, zato je koža manj prožna, nagubana, počasneje se obnavlja, videti je upadla. Zmanjšanje števila in velikosti celic, ki shranjujejo maščobe, v globljih plasteh povzroči izgubo volumna, poglobi gube ter povzroči upad lic in podočnjake. Zunanji dejavniki povzročajo oksidativni stres, ki povzroča poškodbe celičnih struktur, ultravijolična svetloba pa kožo poškoduje tudi neposredno in poleg staranja povečuje možnost za razvoj kožnega raka, zato je v tem obdobju nujna zaščita pred soncem, sredstva z zaščitnim sončnim faktorjem pa so smiselna vse leto, priporočajo strokovnjaki.

Krivo je sonce

Kot posledica pretiranega izpostavljanja nevarni svetlobi se zelo pogosto pojavijo starostne pege – z razlogom jim pravimo sončne pege, saj jih povzroča povečana tvorba melatonina, po zaslugi katerega na soncu porjavimo. Čezmerna izpostavljenost soncu pa poveča količino melanina, zato se sčasoma, običajno po 40. letu, lahko razvijejo temni madeži oziroma hiperpigmentacija, največkrat na obrazu, ramenih, dekolteju in hrbtišču dlani. Za njihov pojav lahko le delno krivimo dednost, po večini pa si jih pridelamo sami, zato velja še enkrat poudariti pravočasno in ustrezno zaščito pred sončnimi žarki!

Hiperpigmentacija je značilna za obraz, ramena, dekolte in hrbtišče dlani. FOTO: Symfonia/Getty Images

Povsem drugačnega izvora pa so češnjevi angiomi ali majhne, rdeče izbokline na koži, ki so povsem nenevarne. Največkrat se pojavijo na trupu, rokah in nogah, običajno se na manjšem predelu pojavi več drobnih znamenj. Rdeče pike so zelo pogoste, ima jih polovica odraslih, starejših od 30 let, med starejšimi od 75 let pa jih ima že večina. Točen vzrok pojava češnjevih angiomov ni znan, med dejavniki tveganja pa so staranje, hormonske spremembe, genske mutacije in po nekaterih študijah sodeč tudi izpostavljenost nekaterim kemikalijam.

Benigni, a nadležni

Seboroične keratoze ali starostne bradavice so zelo pogoste benigne kožne novotvorbe, ki se lahko pojavijo že po 30. letu starosti, kjer koli na telesu, najraje pa na površini z velikim številom lojnic, torej na trupu, obrazu in lasišču ter pod dojkami. Na njihovo pojavnost verjetno vpliva tudi dednost, izrazit dejavnik tveganja pa je tudi izpostavljenost soncu. Najprej so videti kot izboklinice barve kože, pozneje pa postanejo rjavkaste ali črne ter dosežejo premer tudi do nekaj centimetrov. Seboroična keratoza je nekoliko dvignjena nad raven kože in ima neravno, razbrazdano površino ter je na otip pogosto hrapava ali mastna. Včasih jo je težko jasno ločiti od (malignega) materinega znamenja, zato pregled pri zdravniku ni odveč!

Spremembe se lahko pojavijo že po 30. letu.

Nadležne spremembe kože v zrelih letih so tudi pecljati fibromi, ki so videti kot drobne bradavice kožne barve ali pa rahlo temnejše. Zelo radi se pojavljajo na obrazu in na vekah, na vratu, pod pazduhami, na podlakteh, na zgornjem delu trupa, v predelu dimelj in pod dojkami. Najpogostejši so po 60. letu, pojavnost je lahko tudi dedna. Kot rečeno, naštete tvorbe niso nevarne, a če nas motijo zaradi estetskih razlogov, se lahko pri usposobljenem zdravniku dogovorimo za odstranitev.