Mraz se poslavlja, a jih še vedno negujemo

Roke so vedno izpostavljene zunanjim okoljskim vplivom, in čeprav mraz popušča in se temperature hitro približujejo spomladanskim, njihove nege nikakor ne smemo zanemariti. Ne nazadnje so vsak dan na preizkušnji zaradi umivanja, uporabe čistil, fizičnega dela, delovnih obremenitev, v prihodnjih mesecih pa jim ne bodo prizanašali niti močni sončni žarki, suh zrak zaradi vetra in klimatskih naprav, morska voda in klor.

Čez dan so primerni manj mastni izdelki, ki se hitreje vpijejo.

Koža na rokah je tanjša in občutljivejša; vsebuje manj žlez lojnic, zato je količina sebuma manjša. Koža ima manjšo sposobnost zadrževanja vode in je dovzetnejša za izsušitev. Kaj hitro postane hrapava in razpokana ter dovzetna za poškodbe in posledično znake staranja. Pri umivanju zato uporabimo blago tekoče milo, katerega pH je podoben vrednosti pH v koži. Roke speremo z mlačno vodo, ob koncu pa jih oplaknemo še z mrzlo, da spodbudimo prekrvitev. Dobro jih obrišemo in uporabimo ustrezno hranilno kremo, da kožo zaščitimo pred novimi izzivi. Čez dan so primerni manj mastni izdelki, ki se hitreje vpijejo, pred spanjem pa jih razvajamo z bogatejšo kremo ali masko.

Uporabimo rokavice

Izbiramo izdelke z vlažilnimi sestavinami, kot sta hialuronska kislina in urea, antioksidanti, ki ovirajo delo prostih radikalov in tako kožo ohranjajo mladostno, to so vitamina A in E ter koencim Q10, rastlinsko olje (oljčno, svetlinovo ali arganovo), rastlinske izvlečke, denimo kamilico in ognjič, ter maslo, najbolje karitejevo. Še posebej pozorni smo ob občutljivi koži, takrat je pomembno predvsem, da negovalni izdelek vsebuje kar se da naravne sestavine, pravzaprav naj bo sestavin čim manj. Izogibamo se sredstvom s konzervansi, alkoholom in dišavami. Ko je le mogoče, predvsem pa ob uporabi agresivnih sredstev, nosimo zaščitne rokavice.

Koža na rokah je tanjša in občutljivejša.

Ne pozabimo, roke občudujemo le, če so negovani tudi nohti. Te redno čistimo in pravilno strižemo ter oblikujemo s piljenjem, da odpravimo ostre robove. Redno mehčamo obnohtno kožico, tako da roke namakamo v mlačni vodi z blagim milom, po kopeli pa nanesemo kremo ali mazilo in z vatirano paličico kožico nežno potisnemo stran. Zaradi možnosti poškodb je ne odstranjujemo!

Ostre robove odpravimo s pilico. FOTO: Mariia Kokorina/Getty Images