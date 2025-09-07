OGLEDALO ZDRAVJA

Moški, vaše telo pošilja signale: bodite pozorni na spremembe v barvi sperme

Sperma se lahko razlikuje po barvi in gostoti, pri čemer so te spremembe pogosto povsem normalne, vendar obstajajo trenutki, ko je nujno obiskati zdravnika.
Fotografija: Sperma je ogledalo splošnega stanja vašega organizma. FOTO: Telnyawka Getty Images/istockphoto
Sperma je ogledalo splošnega stanja vašega organizma. FOTO: Telnyawka Getty Images/istockphoto

A. G.
07.09.2025 ob 15:47
Sperma ni le kazalnik reproduktivnega zdravja, temveč je lahko tudi ogledalo splošnega stanja vašega organizma. Prehrana, dehidracija, pogostost ejakulacije, stres ali zdravila lahko začasno spremenijo njen videz, a stalne ali nenadne spremembe zahtevajo pozornost.

Za večino moških so nenavadne barve ali tekstura lahko prvi znak okužb, vnetja prostate, urinarnih težav ali celo spolno prenosljivih bolezni.

Ignoriranje teh signalov lahko vodi v zaplete, medtem ko pravočasna reakcija omogoča hitrejšo diagnozo in zdravljenje.

Razumevanje, katere spremembe so normalne in katere opozorilne, je ključno za ohranjanje reproduktivnega in splošnega zdravja. Če znate razlikovati med prehodno spremembo in morebitnim resnim simptomom, lahko pravočasno ukrepate in preprečite dolgoročne posledice.

Kdaj morate biti pozorni:

Ne odlašajte z obiskom zdravnika. FOTO: Peakstock Getty Images
Ne odlašajte z obiskom zdravnika. FOTO: Peakstock Getty Images

  1. Rumena ali zelenkasta barva – lahko kaže na prisotnost okužbe ali ostanke urina.
  2. Rdeča ali rjava barva – znak možne prisotnosti krvi, kar zahteva takojšen medicinski pregled.
  3. Nenavadna gostota ali grudice – lahko so povezane z vnetjem prostate ali drugimi zdravstvenimi težavami.
  4. Neprijeten vonj – lahko kaže na okužbo ali spolno prenosljivo bolezen.

Kaj storiti

Če opazite katero koli od teh sprememb, še posebej če jih spremljajo bolečina, pekoč občutek ali nelagodje, se čim prej obrnite na urologa ali androloga. Pravočasna diagnostika lahko prepreči resnejše zaplete in ohrani zdravje reproduktivnega sistema.

Skrb zase

Ustrezna higiena, zadostna hidracija, zdrava prehrana in redni zdravniški pregledi so ključni za ohranjanje zdravja. Vaše telo vam preko teh signalov nekaj sporoča – poslušajte ga in pravočasno ukrepajte, poroča informer.rs.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

