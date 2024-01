Moški bi ženski o seksu sporočili ...

MOŠKI niso vedno ravno zgovorni o seksu, vendar to še ne pomeni, da nimajo svojega mnenja. Kaj pa želijo sporočiti svoji partnerici?

Želja

Večina moških ima rada seks in pričakujejo, da bodo s partnerico seksali, kadar si želijo, a so nemalokrat zavrnjeni. To jih prizadene, saj menijo, da ženske ne zadovoljijo več. Partnerica bi morala moškemu iskreno povedati, zakaj ga je zavrnila.

Moški vidijo, kar jim je všeč in jih privlači, ukvarjajo se samo s tem. FOTO: Sergii Gnatiuk/Getty Images

Napake

Moški ne vidijo ženske, kakor se ona vidi sama. Oni vidijo, kar jim je všeč in jih privlači, ukvarjajo se samo s tem. Napake, s katerimi se obremenjujejo ženske, pa naj bo celulit ali povešene prsi, jih ne ganejo, osredotočeni so na tisto, kar jih vzburja.

Adrenalin

Če ženska moškemu razloži, kaj ji je všeč v postelji in kaj mora storiti, bo to storil z največjim veseljem, saj je ponosen na to, da jo zna zadovoljiti. To, da sami radi menjajo položaje in raziskujejo seks, ne pomeni, da je ženska manj privlačna, ampak jih vznemirja in dodaja adrenalin.