Pravijo, da je danes v javnem prostoru narcističnih osebnosti ali celo psihopatov vse več

Nedavno je pri Založbi Pivec izšel njen roman Po poti se je zvečerilo, v središču katerega je mlada ženska, Lucia, hči Slovenke in Libanonca, ki se je zaradi državljanske vojne v rojstnem Bejrutu preselila v Ljubljano. Njeno življenje, potovanje v prostoru in času, potovanje v skrite kotičke lastnih (in tujih) senc, predvsem pa vse bolj prežemajoč občutek, da moč ni dana, temveč s suverenostjo pridobljena, bralcu kaže, da mora človek v svetu, ki postaja vse hitrejši, ostati buden. Začniva z vašim prevajalskim delom. Roman Margaret Atwood Deklina zgodba, po katerem je bila posneta tudi istoim...