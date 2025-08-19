Morate vedeti, da andropavza ni moška menopavza

Menopavza je naraven proces, ki se običajno pojavi postopoma skozi prehodno obdobje, imenovano perimenopavza. To obdobje lahko traja od dveh do osmih let, povprečno pa štiri. Raven hormonov, ki jih proizvajajo jajčniki, se spreminja, kar vodi do različnih simptomov, denimo neredne menstruacije.

Običajno se menopavza pojavi okoli 51. leta starosti. Poleg naravnega zmanjšanja hormonov jo lahko povzročijo nekateri kirurški posegi, na primer odstranitev jajčnikov, zdravljenje s kemoterapijo, pojavi, kot je primarna odpoved jajčnikov, pa tudi nekatere avtoimunske bolezni.

Najznačilnejši simptomi menopavze so nočno potenje, vročinski oblivi, ki jim sledi naval mrzlice oziroma t. i. valunge, tudi razbijanje srca. Ženske v menopavzi se hitro utrudijo, slabo spijo in pogosto trpijo za glavoboli. Pogoste so spremembe razpoloženja, tudi razdražljivost, depresija in anksioznost. Pojavljajo se težave s spominom in zbranostjo, t. i. možganska megla. Tudi na zunanji videz upad hormonov ne vpliva dobro: ženske imajo težave s suho kožo, izpadanjem las in povečanjem telesne teže.

Upad estrogena vpliva tudi na sluznice, ki obdajajo nožnico, sečni mehur, sečevoda in sečnico. Pojavijo se lahko stresna urinska inkontinenca (uhajanje urina pri kašljanju, kihanju, skakanju), pogostejše uriniranje in ponavljajoča se vnetja spodnjih sečil. Nožnica postane suha in občutljiva, pojavijo se bolečine med spolnim odnosom.

Pešanje delovanja jajčnikov posredno vpliva tudi na delovanje drugih žlez z notranjim izločanjem, med drugim na delovanje ščitnice. Zaradi padca estrogena se zviša raven holesterola LDL, zniža pa raven holesterola HDL. Zraste lahko krvni tlak. Zmanjša se gostota kosti in posledično poveča nevarnost za osteoporozo.

Najznačilnejši simptomi menopavze so nočno potenje, valunge in razbijanje srca.

Moški brez prelomnice

Medtem ko hormonske spremembe pri ženskah potekajo hitro in dramatično, je pri moških proces bolj postopen. Upad testosterona se začne okoli 40. leta, pri čemer raven vsako leto pade za približno en odstotek. Ta pojav je znan kot pozno nastali hipogonadizem ali starostna nizka raven testosterona.

Pozno nastali hipogonadizem ni univerzalen za vse moške in se ne izraža pri vsakem enako. Pri nekaterih so simptomi nizkega testosterona bolj izraziti, medtem ko pri drugih ostanejo skoraj neopaženi. Simptomi vključujejo zmanjšano spolno slo, erektilno disfunkcijo, zmanjšano mišično maso, povečanje telesne maščobe, utrujenost, depresijo in zmanjšano kostno gostoto. Kljub tem simptomom je pomembno poudariti, da ne bodo vsi moški z nizko ravnjo testosterona nujno imeli teh težav. Kot pišejo strokovnjaki ameriške klinike Mayo, je izraz moška menopavza neustrezen, saj so spremembe pri moških manj izrazite, razlikujejo se od moškega do moškega in se ne zgodijo v obliki prelomnice, kot je to pri ženskah.

Intenzivne težave zaradi upada hormonov zahtevajo obisk pri zdravniku, ta bo v primeru hujših težav predpisal zdravljenje z nadomestnimi hormoni. A kot poudarjajo strokovnjaki, si do boljšega počutja lahko precej učinkovito pomagamo tudi sami. Zdrav način življenja, ki vključuje uravnoteženo prehrano in redno telesno dejavnost, dovolj spanja, opustitev kajenja in le občasno uživanje alkohola, sproščanje in druženje s pozitivnimi ljudmi so ključ do dobrega počutja moških in žensk. Za ženske je pomembno, da dobijo dovolj vitamina D, na primer z rednim, a zmernim izpostavljanjem soncu ali uživanjem prehranskih dodatkov.