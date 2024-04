Močne kosti so močno orožje

Kosti se vse življenje prenavljajo; stara kost se razgradi, v prostorih, ki nastanejo, se nalaga nova. V desetih letih se obnovi ves skelet. V otroštvu in najstniških letih se nova kost nalaga hitreje, kot se stara odstranjuje, kosti postajajo večje, težje in gostejše. Tvorba kosti prehiteva njeno razgradnjo, dokler ne dosežemo največje kostne mase, kar se zgodi do 30. leta starosti. Potem se začne kostna masa manjšati. Proces se zelo pospeši pri ženskah v prvih petih letih po menopavzi.

Ker imajo ženske na splošno manjšo kostno maso in živijo dlje kot moški, poleg tega pa se v obdobju po menopavzi kostna masa hitro zmanjšuje, ni presenetljivo, da je med bolniki z osteoporozo kar 80 odstotkov žensk. Po ocenah je v Sloveniji okoli 125.000 bolnikov, a ker bolezen poteka tiho in ne boli, prvi znak je šele zlom, mnogo ljudi niti ne ve, da jo ima.

Velik vpliv ima dednost, na katero seveda ne moremo vplivati, imamo pa glavno besedo pri prehrani, s katero lahko močno vplivamo na vzdrževanje in kakovost kosti v odraslosti in starosti, in gibanju.

Za močne kosti je nujen kalcij; ta mineral je potreben tudi za delovanje srca, mišic, živcev in strjevanje krvi, a če ga zaužijemo premalo, se sprošča iz kosti. Dober vir kalcija so mleko in mlečni izdelki, prav tako tofu, fižol, leča, oreški, zelenolistna zelenjava. Nujno je, da ima telo na voljo dovolj vitamina D, saj ta poskrbi, da se kalcij učinkovito absorbira v kosti. Najdemo ga v mleku, soji in sojinih izdelkih, mastnih ribah, kot so sardele in losos, rumenjaku, jogurtu, največ pa ga proizvede človeška koža s tem, ko je izpostavljena sončnim žarkom. Poleti zadostuje 15-minutna izpostavljenost rok in obraza.

Prvi znak je pogosto zlom. FOTO: Minerva Studio/Getty Images

Skačimo

Od nas je odvisno tudi, koliko se bomo gibali in tako ohranjali močne kosti. Po 40. letu je priporočljivo na urnik poleg dveh ur gibanja na teden umestiti vaje z utežmi, vaje z lastno težo ter športne aktivnosti, pri katerih skačemo, preskakovanje kolebnice, igranje tenisa itd., kost se namreč na mehanski pritisk, silo odziva s tvorbo kostnine. Pomembno je, da vaje prilagodite svoji telesni pripravljenosti in spretnosti, kdor se doslej denimo ni ukvarjal s telesno vadbo, naj začne s hojo.

Opravimo presejalna testiranja merjenja kostne gostote, saj lahko le tako hitro zaznamo zgodnje stadije bolezni in dovolj zgodaj preventivno ukrepamo.

Česa pa naj ne bi počeli, če bi se radi izognili osteoporozi oziroma jo čim bolj odložili? Omejimo uživanje alkohola, saj ta telesu preprečuje absorpcijo in porabo kalcija, ter kajenje.

Hrana naj bo bogata s kalcijem in vitaminom D. FOTO: Happy_lark/Getty Images

Na kostno gostoto negativno vplivajo tudi različne kronične bolezni, kot so bolezni jeter, ledvic, endokrinih žlez, prezgodnja menopavza, zato morajo ti bolniki še posebno skrbeti za zdravje svojih kosti. Pomembno je, da se z osebnim zdravnikom pogovorimo o osteoporozi in opravimo morebitna presejalna testiranja merjenja kostne gostote, saj lahko le tako hitro zaznamo zgodnje stadije bolezni in dovolj zgodaj preventivno ukrepamo.