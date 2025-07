Da smo že bili poškodovani, je eden največjih dejavnikov tveganja za ponovne poškodbe. »To je prva populacija, ki bi morala redno izvajati preventivno vadbo. V primeru pretekle poškodbe smo dosmrtno od 3- do 6-krat bolj ogroženi, da si bomo znova poškodovali koleno,« opozarja izr. prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med., s fakultete za šport. Osnova preventive pred poškodbami kolen je vadba. Za zdravje kolen je dovolj 15 minut vadbe na dan. »Ta vključuje vadbo za moč, koordinacijo in ravnotežje. Gre za krepitev proksimalnih mišic, ki so bližje trupu, torej zadnjičnih mišic, ki so okrog medenice, h...