Mit ali resnica? Je ta rešitev res primerna za vse?

V resnici je to rešitev, ki vam lahko močno izboljša kakovost življenja.

V zadnjih nekaj desetletjih smo na področju protetike doživeli velik napredek – z zobnimi vsadki smo dobili rešitev, ki končno zagotavlja popoln nasmeh. In dokončno odpravlja stare metode, kot so proteze in mostički, ki se tako z estetskega kot funkcionalnega vidika nikakor ne morejo primerjati z učinkom, ki ga dosežemo z vrhunskimi zobnimi vsadki.