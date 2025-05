Mišice lahko bolijo tudi zaradi klopa

Topli spomladanski žarki po mrzli in turobni zimi marsikoga spodbudijo k telesni aktivnosti. Pa ne samo zaradi zdravja, ampak tudi zato, da bodo lahko poleti na plaži razkazovali izklesano telo. V prvih dneh gibanja, še posebno če je to izredno intenzivno, se pogosto pojavijo bolečine v mišicah. Te so lahko tudi posledica fizičnega dela, ko dlje ponavljamo enake gibe. Najhuje je dan po vadbi. K sreči tovrstne bolečine, ki se jih da z nekajminutnim ogrevanjem telesa pred vadbo precej preprečiti, po nekaj dneh izzvenijo in ne povzročijo hujših posledic za zdravje.

Krivi so lahko statini. FOTO: Getty Images

Bolj pozoren je treba biti, če se za bolečinami v mišicah skrivajo resnejši razlogi. Bolniki z nekaterimi avtoimunskimi boleznimi jih na žalost zelo dobro poznajo. Ena od njih je sistemski eritematozni lupus, pri katerem med pogoste simptome spadajo boleči in otekli sklepi, tudi bolečina v prsih, razjede v ustih in rdeč izpuščaj.

Za bolečine v mišicah so lahko kriva nekatera zdravila, denimo statini, s katerimi znižujemo raven holesterola v krvi. Lahko je kriv miofascialni bolečinski sindrom; ta se od fibromialgije razlikuje po tem, da se praviloma pojavlja v obliki regionalne bolečine. Pri omilitvi so še vedno najprimernejši fizioterapevtski ukrepi. Vzrok so prekomerne obremenitve mišic, mišične poškodbe ali psihološki stres. Pogosto prizadene tiste, ki so dlje v prisilni drži ali opravljajo ponavljajoče se gibe. Za fibromialgijo žal ni zdravila, se pa da bolečine omiliti z nekaterimi zdravili, s spremembo življenjskega sloga ter obiski pri terapevtih.

Kronična utrujenost

V primeru virusnih, tudi bakterijskih okužb so eden od simptomov bolečine v mišicah. Slednje minejo, ko okužba mine, torej se pozdravimo.

Pozorni moramo biti na bolečine, ki se pojavijo po ugrizu klopa ali skupaj s povišano telesno temperaturo.

Kriv je lahko sindrom kronične utrujenosti: gre za tako močno utrujenost, da je zaradi nje skoraj nemogoče opraviti celo preproste dnevne aktivnosti. Težave s spanjem, spominom ter zbranostjo, nenehni glavoboli, bolečine v mišicah ali sklepih, vneto grlo, občutek omotice ali slabosti, razbijanje srca – vse to je lahko znak, da bolehate za tem sindromom oziroma mialgičnim encefalomielitisom. Svetovna zdravstvena organizacija ga je uvrstila med nevrološke motnje, čeprav prizadene številne dele telesa, tudi možgane in mišice.

Bolečine v mišicah niso vedno neškodljive in domače zdravljenje v nekaterih primerih ni dovolj za odpravo osnovnega vzroka. Mialgija je lahko tudi znak, da je v vašem telesu nekaj resno narobe.

Strokovnjaki v primerih, ko si razlogov za boleče mišice ne znamo pojasniti, svetujejo obisk zdravnika. Predvsem ko se pojavijo brez jasnega vzroka ali skupaj z izpuščajem. Pozorni moramo biti na bolečine, ki se pojavijo po ugrizu klopa ali skupaj s povišano telesno temperaturo. Obisk zdravnika je nujen tudi, če imamo poleg bolečin v mišicah še težave pri požiranju, dihanju, če bruhamo in imamo vročino ali ne moremo premikati prizadetega dela telesa.

Bolečine v mišicah s slabostjo niso dober znak. FOTO: Antonioguillem/Getty images