Mikroplastika gre iz zamaškov v pijačo in telo

Pijače, vključno z vodo, sodo, pivom in vinom, ki se prodajajo v steklenih steklenicah, vsebujejo več mikroplastike kot tiste v plastičnih steklenicah, kaže presenetljiva študija, ki jo je objavila francoska agencija za varnost hrane.

Raziskovalci so po vsem svetu odkrili drobne, večinoma nevidne delce plastike, od zraka, ki ga dihamo, do hrane, ki jo jemo, pa tudi po človeških telesih.

Raziskovalci so pričakovali nasproten rezultat. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

Še vedno ni neposrednih dokazov, da je ta prevlada plastike škodljiva za zdravje ljudi, vendar si rastoče področje raziskav prizadeva izmeriti njeno razširjenost. Guillaume Duflos, direktor raziskav pri francoski agenciji za varnost hrane ANSES, je za AFP povedal, da je ekipa želela »raziskati količino mikroplastike v različnih vrstah pijač, ki jih prodajajo v Franciji, in preučiti vpliv, ki ga imajo lahko različne posode«. Raziskovalci so v steklenicah brezalkoholnih pijač, limonade, ledenega čaja in piva v povprečju odkrili približno 100 mikroplastičnih delcev na liter.

To je bilo od pet- do petdesetkrat več od stopnje, zaznane v plastičnih steklenicah ali kovinskih pločevinkah. »Pričakovali smo nasproten rezultat,« je za AFP povedala doktorska študentka Iseline Chaib, ki je izvedla raziskavo. »Nato smo opazili, da so bili delci v steklu, ki so izhajali iz vzorcev, enake oblike, barve in polimerne sestave – torej enake plastike – kot barva na zunanji strani pokrovčkov, ki zapirajo steklene steklenice,« je dejala.

Barva na pokrovčkih je imela tudi »drobne praske, nevidne s prostim očesom, verjetno zaradi trenja med pokrovčki med shranjevanjem,« je agencija zapisala v izjavi. To bi nato lahko »sproščalo delce na površino pokrovčkov,« so dodali. Študija agencije ANSES je bila prejšnji mesec objavljena na spletu v reviji Journal of Food Composition and Analysis.