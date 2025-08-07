Mikrobiologinja opozarja: nogavice perete narobe in s tem ogrožate zdravje stopal

Čiste nogavice so ena ključnih stopničk do zdravja stopal in znanstveniki opozarjajo, da so posledice neprimernega pranja lahko veliko bolj resne od zgolj neprijetnega vonja.

Primrose Freestone, mikrobiologinja z Univerze v Leicesterju, pojasnjuje:

»Naša stopala so polna bakterij in glivic. Ker so topla, vlažna in večji del dneva v temi, nudijo idealno okolje za razmnoževanje mikroorganizmov. Na vsakem kvadratnem centimetru kože je lahko na milijone mikrobov.«

Dodaja, da se v vlaknih nogavic nabirajo tudi umazanija, bakterije in spore glivic, ki jih čez dan poberemo s tal. Navadno pranje pri nizkih temperaturah teh mikroorganizmov ne uniči povsem.

FOTO: Guliver/Gettyimages

Zato priporoča naslednje

Nogavice vedno prerite pri temperaturi najmanj 60 stopinj Celzija.

Uporabljajte detergent z encimi, ki pomaga odstraniti bakterije iz vlaken, medtem ko visoka temperatura uničuje mikrobe.

Takšna kombinacija učinkovito odstrani bakterije in glivice, ki povzročajo neprijeten vonj, atletsko stopalo, bradavice in druge okužbe.

Če material nogavic ne dopušča pranja pri visokih temperaturah, priporoča likanje z vročim likalnikom, po možnosti s paro. Toplota prodre globoko v tkanino in uniči mikrobe, kar zmanjša tveganje za okužbe.

Redna menjava nogavic in pranje pri visokih temperaturah sta pomembna za higieno stopal in tudi obutve.

Mikrobiologinja dodaja: »Svoje nogavice perem pri visokih temperaturah z antibakterijskim detergentom in jih nato še polikam. Zato so moja stopala čista in brezhibna.«

FOTO: Grotmarsel/Gettyimages

Upoštevanje teh preprostih nasvetov lahko pomaga preprečiti neprijetne vonjave in resnejše težave s kožo ter prispeva k bolj zdravim stopalom, piše dailymail.co.uk.