Mikrobiologinja opozarja: nogavice perete narobe in s tem ogrožate zdravje stopal

Pravilno pranje nogavic pri visokih temperaturah in redna higiena sta ključna za zdrava stopala.
Fotografija: FOTO: Travelarium/Gettyimages
FOTO: Travelarium/Gettyimages

M. Fl.
07.08.2025 ob 15:00
M. Fl.
07.08.2025 ob 15:00

Čiste nogavice so ena ključnih stopničk do zdravja stopal in znanstveniki opozarjajo, da so posledice neprimernega pranja lahko veliko bolj resne od zgolj neprijetnega vonja.

Primrose Freestone, mikrobiologinja z Univerze v Leicesterju, pojasnjuje:

»Naša stopala so polna bakterij in glivic. Ker so topla, vlažna in večji del dneva v temi, nudijo idealno okolje za razmnoževanje mikroorganizmov. Na vsakem kvadratnem centimetru kože je lahko na milijone mikrobov.«

Dodaja, da se v vlaknih nogavic nabirajo tudi umazanija, bakterije in spore glivic, ki jih čez dan poberemo s tal. Navadno pranje pri nizkih temperaturah teh mikroorganizmov ne uniči povsem.

FOTO: Guliver/Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages

Zato priporoča naslednje

  • Nogavice vedno prerite pri temperaturi najmanj 60 stopinj Celzija.
  • Uporabljajte detergent z encimi, ki pomaga odstraniti bakterije iz vlaken, medtem ko visoka temperatura uničuje mikrobe.
  • Takšna kombinacija učinkovito odstrani bakterije in glivice, ki povzročajo neprijeten vonj, atletsko stopalo, bradavice in druge okužbe.

Če material nogavic ne dopušča pranja pri visokih temperaturah, priporoča likanje z vročim likalnikom, po možnosti s paro. Toplota prodre globoko v tkanino in uniči mikrobe, kar zmanjša tveganje za okužbe.

Redna menjava nogavic in pranje pri visokih temperaturah sta pomembna za higieno stopal in tudi obutve.

Mikrobiologinja dodaja: »Svoje nogavice perem pri visokih temperaturah z antibakterijskim detergentom in jih nato še polikam. Zato so moja stopala čista in brezhibna.«

FOTO: Grotmarsel/Gettyimages
FOTO: Grotmarsel/Gettyimages

Upoštevanje teh preprostih nasvetov lahko pomaga preprečiti neprijetne vonjave in resnejše težave s kožo ter prispeva k bolj zdravim stopalom, piše dailymail.co.uk.

Tudi vi narobe perete spodnjice? To je pravi način
Ključna za popolno čistočo spojnega perila je prava temperatura.

