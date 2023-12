Od 40 do 60 odstotkov ljudi ima težave s spremembo vremena. Ste med njimi?

Glavobole, živčnost, kronično bolečino, tudi depresijo lahko povzročajo vremenske spremembe. Meteoropati so pogosteje ljudje, ki se manj gibljejo, se bolj nezdravo prehranjujejo in na splošno manj skrbijo za svoje zdravje.

Meteoropatija je skupno ime za vrsto simptomov in odzivov našega telesa na spremembo vremena. Številne raziskave so dokazale, da vremenske razmere niso glavni krivec, ampak le sprožilec že obstoječih težav, vse pa je povezano z življenjskim slogom. Od 40 do 60 odstotkov ljudi ima meteoropatske težave, raziskave pa so potrdile povezavo s sedečim načinom življenja.

Glavobol, omotica, živčnost

Simptomi se običajno pojavijo od 24 do 48 ur pred spremembo vremena, predvsem pri občutljivejših skupinah ljudi. Mednje spadajo depresija, glavoboli, omotica, slabo počutje, visok tlak, bolečine v sklepih in mišicah, poslabšanje simptomov obstoječe bolezni, nihanje v razpoloženju, živčnost, povečan srčni utrip.

Vremenske spremembe povzročajo elektromagnetni valovi, ki vplivajo na hipotalamus v možganih in povečajo sproščanje stresnih hormonov. Spotoma se zmanjša hormon sreče (endorfin), kar povzroča tesnobo, živčnost, glavobole ... Padec atmosferskega tlaka zoži krvne žile, kar povzroči dvig krvnega tlaka, dvig atmosferskega tlaka pa razširi žile in povzroči padec krvnega tlaka. Podoben pritisk se pojavi v kosteh in sklepih, kar povzroča bolečino.

Da bi se bolje in laže prilagodili vremenu, preživite čim več časa na prostem. FOTO: Tawatchaiprakobkit/Getty Images

Ublažite motnje

Da bi se bolje in laže prilagodili vremenu, preživite čim več časa na prostem, najbolje v gibanju: večkrat smo že zapisali, da je hoja, sprehod, primerna za vsakogar. Popijte vsaj dva litra tekočine na dan, najbolje vodo, uživajte čim več sadja in zelenjave ter živila, bogata z vitamini in minerali. Dehidracija bo povečala občutljivost za atmosferske spremembe, saj se simptomi meteoropatije pojavijo ob nihanju atmosferskega tlaka, ki vpliva tudi na ravnovesje telesnih tekočin.

Meteoropatija ni bolezen, ampak skupek simptomov, zaradi katerih bi morali razmišljati o čim bolj zdravem življenju. Spremljanje bioprognoze bo trpečim pomagalo pri lažjem prilagajanju spremembam.