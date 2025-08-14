Meta hladi in pomirja, podpira prebavo in tudi lajša težave z dihali

Že stoletja je poprova meta znana kot začimba in zdravilo. V Sredozemlju so jo gojili že Egipčani in Grki ter jo zaradi njenega ostrega vonja uporabljali kot dražilno sredstvo in krepčilo za živce.

Znana je po osvežilnem okusu in značilni aromi, ki jo daje eterično olje z visoko vsebnostjo mentola: zadehti vsakič, ko se njeni listi zmečkajo. Uporablja se tako v kulinariki kot v medicini, saj ima številne pozitivne učinke na zdravje, ki jih potrjujejo tudi sodobne raziskave.

Tako sveži kot posušeni listi so koristni. FOTO: Ocsanaden/Getty Images

Uporabni so zeleni listi, ki jih nabiramo tik pred cvetenjem. Posušiti jih je treba hitro, da ne počrnijo, uporabljamo pa lahko tudi sveže: imenitni so v sladicah, napitkih.

Zdravilne učinkovine so v eteričnem olju mete, ki ga sestavlja tudi mentol, več ga je v starejših listih.

Ker je zelo priljubljena in široko ter lahko dostopna, se velikokrat uporablja kot vsakodnevni napitek. Ljudska medicina metin čaj priporoča proti bolečinam v želodcu, črevesnim vnetjem, krčem in napihnjenosti. In prav njen vpliv na prebavni sistem je ena izmed najbolj znanih lastnosti mete. Čaj iz njenih listov pomirja želodec, zmanjšuje napenjanje in olajša prebavne težave, kot sta sindrom razdražljivega črevesja in prebavne krče. Mentol sprošča gladke mišice prebavil, kar olajša pretok hrane in plinov ter zmanjša občutek teže po obroku. Meta dokazano zmanjšuje krče prebavnega trakta, pospešuje izločanje žolča, zmanjšuje želodčno kislino, deluje protivnetno, protimikrobno, protivirusno in blago pomirja.

Poprova meta

Poprova meta je naravno sredstvo proti slabosti. Vdihavanje arome ali pitje toplega metinega čaja lahko pomaga ublažiti jutranjo slabost pri nosečnicah (v zmernih količinah) in slabost, povezano s potovanjem. Poleg tega mentol odpira dihalne poti, olajša dihanje in pomaga pri prehladu, kašlju ter vnetem grlu.

Eterično olje poprove mete se pogosto uporablja za lajšanje glavobolov in migren. Če ga razredčenega nanesemo na sence, lahko sprosti napetost v mišicah in izboljša prekrvitev, kar prinaša občutek hlajenja in olajšanja. Hladilno-grelni učinek mentola je odličen za zunanjo uporabo pri bolečih mišicah, sklepih. Eterično olje mete se pogosto uporablja kot dodatek h kopelim, za inhalacije ob prehladih.

Najpogosteje pijemo čaj. FOTO: Photoguns/Getty Images

Meta ima tudi blag protibakterijski in protivirusni učinek. Aktivne spojine v njenih listih lahko pomagajo zmanjšati rast nekaterih patogenov, kar podpira delovanje imunskega sistema. Redno pitje metinega čaja zavira razmnoževanje bakterij v ustih, posledično zadah ni slab. Če bi se radi ohladili od znotraj, posežemo po meti: učinkovito preganja vročino, tudi če jo za okus dodamo samo v kozarec navadne vode.

Čaj iz njenih listov pomirja želodec, zmanjšuje napenjanje in olajša prebavne težave.

Poleg notranje uporabe se poprova meta uporablja tudi zunanje – v kozmetiki in aromaterapiji. Kreme in geli z mentolom osvežijo kožo, zmanjšajo srbečico po pikih insektov ter blagodejno delujejo na utrujene mišice po fizičnem naporu.

Pri uporabi je priporočljiva zmernost. Čeprav je varna za večino ljudi, lahko pretirana uporaba eteričnega olja draži kožo ali želodčne težave.