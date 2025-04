Menstrualni cikel in posledica hormonskih nihanj

Menstrualni cikel običajno traja od 21 do 35 dni, vendar se lahko pri nekaterih ženskah pojavijo manjša odstopanja, ki so povsem normalna. Cikel lahko traja krajši ali daljši čas, menstruacija pa je lahko bolj ali manj obilna. Takšne spremembe so pogosto posledica naravnih hormonskih nihanj in ne nujno zdravstvene težave. Če pa je obdobje med eno in drugo menstruacijo krajše, gre lahko za znak zdravstvenih težav.

Najprej ugotovite, ali gre res za menstruacijo – znak je, da morate menjati vložke ali tampone na nekaj ur. Kri je rdeča, temno rdeča, rjava ali rožnata. Če gre zgolj za krvavitev, je krvi manj, kri pa je temno rdeča ali rjava.

Če vas zelo boli, vsekakor obiščite zdravnika. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Stres in življenjski slog igrata pomembno vlogo pri urejanju menstrualnega cikla. Stres lahko vpliva na delovanje hipotalamusa, dela možganov, ki uravnava hormone, in posledično povzroči neredne cikle. Tudi ekstremne spremembe v telesni teži, bodisi izguba bodisi pridobitev, ter intenzivna telesna vadba in drastične diete vplivajo na cikel. Če so vaše menstruacije prepogoste, najprej poskusite urediti svoj življenjski slog.

Hormonska kontracepcija, kot so kontracepcijske tablete, obliži, injekcije ali intrauterine naprave, lahko vpliva na pogostost in intenzivnost menstruacij. Nekatere ženske doživijo neredne cikle ali celo izostanek menstruacije, ko začnejo ali prenehajo uporabljati hormonsko kontracepcijo.

Kdaj k zdravniku

Če imate običajno reden cikel, so lahko za spremembo v vašem ciklu kriva nekatera zdravstvena stanja, ki povzročajo krvavitev, ki jo je mogoče zamenjati za menstruacijo. Med njimi so nosečnost, spolno prenosljive okužbe, sindrom policističnih jajčnikov, perimenopavza, menopavza in spontani splav.

Da gre za menstruacijo, lahko ugotovite po količini porabljenih tamponov ali vložkov. FOTO: Hazal Ak/Getty Images

Pomembno je vedeti, kdaj poiskati strokovno pomoč. Če imate zelo boleče menstruacije in občutite bolečino v spodnjem delu trebuha, ki ne izgine po nekaj dneh, izjemno obilne krvavitve, krvavitve med cikli, med menstruacijo opazite temne strdke ali občutite bolečino med spolnim odnosom, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom. Poiščite pomoč, če imate simptome, kot so huda utrujenost, omotica ali težave z dihanjem, saj lahko to kaže na anemijo zaradi prekomerne izgube krvi.

Pri pripravi na obisk pri zdravniku je koristno voditi dnevnik menstrualnega cikla, ki vključuje datume začetka in konca menstruacije, intenzivnost krvavitve in morebitne spremljajoče simptome. To lahko zdravniku pomaga pri postavitvi natančne diagnoze in izbiri ustreznega zdravljenja. Slednje je odvisno od osnovnega vzroka pogostih krvavitev. Če imate naravno krajše cikluse ali če ste pred kratkim dobili menstruacijo, ne boste potrebovali zdravljenja. Če je vaša težava anemija, vam bo zdravnik morda priporočil dodatke železa. Eden od možnih načinov zdravljenja prepogostih menstruacij je hormonska kontracepcija.