Menopavza: nekatere jo doživijo že pri 35 letih

Menopavza je naravno obdobje v življenju ženske, ko se končajo menstrualni cikli in ni več sposobnosti zanositve. Povprečna starost, pri kateri ženske doživijo naravno menopavzo, je okoli 51 let. Za začetek menopavze štejemo obdobje, ko mine 12 zaporednih mesecev brez menstruacije.

1 odstotek žensk prizadene prezgodnja menopavza.

Poznamo še prezgodnjo in zgodnjo menopavzo; prezgodnja se pojavi pred 40. letom starosti, zgodnja pa pred 45. letom. Prezgodnja je razmeroma redka in prizadene približno 1 odstotek žensk, medtem ko zgodnja prizadene okoli 5 odstotkov žensk.

Menopavza je lahko tudi posledica različnih dejavnikov, vključno z zdravljenjem raka, kirurškimi posegi, zdravstvenimi stanji ali neznanimi vzroki. Vsak dejavnik, ki poškoduje jajčnike ali ustavi proizvodnjo estrogena, lahko povzroči menopavzo.

Prezgodnja menopavza prinaša zdravstvena tveganja, kot je osteoporoza. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Simptomi prezgodnje in zgodnje menopavze so podobni tistim pri naravni menopavzi in jih je mogoče ublažiti. Med najpogostejše spadajo nepravilni menstrualni cikli, vročinski oblivi in vaginalna suhost. Nepravilni menstrualni cikli so lahko daljši ali krajši, opazovanje med cikli ali spremembe v intenzivnosti krvavitve.

Vročinski oblivi so nenadni občutki vročine, ki jih pogosto spremljata potenje in pordelost kože. Vaginalna suhost lahko povzroči nelagodje med spolnimi odnosi in povečano tveganje za okužbe. Ključni kazalnik zgodnje in prezgodnje menopavze je folikle stimulirajoči hormon (FSH), ki je pri ženskah v menopavzi pogosto povišan.

Razlika Pomembno je razlikovati med prezgodnjo menopavzo in primarno insuficienco jajčnikov (POI). Čeprav se ti izrazi pogosto uporabljajo izmenično, niso enaki. Pri POI obstaja možnost, da se menstruacija vrne, medtem ko se pri prezgodnji ali zgodnji menopavzi menstruacija in ovulacija prenehata, kar pomeni, da ženska izgubi sposobnost zanositve.

Zdravljenje prezgodnje in zgodnje menopavze je odvisno od vzroka in simptomov. Ginekologi pogosto priporočijo hormonsko nadomestno zdravljenje (HRT), saj pomaga nadomestiti izgubljene hormone in zmanjšati simptome menopavze. HRT lahko tudi zmanjša tveganje za osteoporozo in bolezni srca, ki so povezane z dolgotrajno nizko ravnijo estrogena. Vendar pa ni primerno za vse, zlasti ne za ženske z zgodovino raka dojke.

Za ženske, ki želijo zanositi, obstajajo možnosti plodnosti, kot je in vitro fertilizacija (IVF). Čeprav menopavze ni mogoče obrniti, lahko nekatere ženske z zgodnjo menopavzo še vedno ovulirajo in zanosijo.Če ženska ne more uporabljati lastnih jajčec, je mogoče uporabiti donorska jajčeca ali posvojiti zarodek.