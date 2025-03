Meditacija lajša tesnobo

Izkušnje in raziskave kažejo, da meditacija naravno spodbuja dobro počutje in učinkovitost pri delu. Učitelji meditacije pravijo, da so v praksi opazili močan upad tesnobe in negativnih misli pri udeležencih svojih tečajev.

Najboljše rezultate prinaša kombinacija meditacije z mantrami, pri čemer zvok, ki ga lahko vključuje praksa, še dodatno pomirja in sprošča um, celotno telo, v možganih pa se vzpostavi alfa stanje. Pogosteje vadimo, več ravnovesja vnašamo v svoje življenje in telo.

Če meditirate 20 minut, dvakrat na dan, boste opazili tudi, da bolje spite, jutranja meditacija pa vas bo napolnila z energijo, tudi če ponoči niste dovolj spali. In ne le to, postopoma se vam bo začela izboljševati tudi samopodoba.