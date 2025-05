Medena voda: zakaj je tako zdrava in kdo je vendarle ne sme piti

Med zagotavlja edinstven okus čaju, jogurtu ali ovseni kaši, ter premore mnoge pozitivne učinke na zdravje, saj so v njem dragocene spojine.

Glede na številne raziskave vsebuje protivnetne, antioksidativne in antimikrobne snovi. Zato je kombinacija vode in medu, zlasti z dodatkom svežega limoninega soka, kurkume ali cimeta, priporočljiva za blaženje prebavnih težav, vnetja grla in še mnogo več.

Kaj je surovi med in zakaj je poseben?

Med je sladka, lepljiva snov, ki jo proizvajajo čebele. Surovi med se brez pasterizacije in segrevanja pridobiva iz satovja v panju, tako se ohranijo vse v njem prisotne hranljive snovi.

Vsebuje kar 22 aminokislin, 27 mineralov in neverjetnih 5.000 encimov. Med minerali so železo, cink, kalij, kalcij, fosfor, magnezij in selen.

Prav tako zagotavlja vitamine B6, tiamin, riboflavin, pantotensko kislino in niacin.

FOTO: Gettyimages

Zdravstvene prednosti medene vode

Medena voda lahko, zlasti, če nadomesti sladke pijače, kot so gazirani sokovi in energijski napitki, pomaga pri uravnavanju telesne teže. Medtem ko skodelica medene vode vsebuje približno 102 do 205 džulov (25 do 50 kalorij) in 6 do 12 gramov sladkorja, pločevinka gazirane pijače pogosto vsebuje več kot 30 gramov sladkorja in več kot 400 džulov oziroma 100 kalorij.

Čeprav pomaga pri nadzoru telesne teže, med zaradi naravnih sladkorjev in ogljikovih hidratov zagotavlja tudi energijo. Nekatere raziskave kažejo, da lahko izboljša okrevanje mišic po vadbi in krepi kosti.

FOTO: Kosolovskyy/Shutterstock

Vpliv medene vode na zdravje

Pomoč prebavi: kombinacija medu in vode pomaga pri izboljšanju prebave ter lahko lajša zaprtje in simptome refluksa.

Boljši spanec: med spodbuja izločanje serotonina, nevrotransmitorja, ki deluje pomirjevalno in lahko prispeva k boljšemu spancu. Če mu dodate ingver, lahko zmanjša napihnjenost in občutek slabosti.

Krepitev imunskega sistema: skoraj ni boljšega naravnega zaveznika za odpornost organizma od medu. Skupaj z vodo krepita imunski sistem ter pomagata v boju proti oksidativnemu stresu.

Poleg tega med vsebuje encime in spojine, ki pomagajo organizmu, da se lažje prilagodi alergenom, vključno s cvetnim prahom.

Z dodatkom cimeta lahko napitek pomaga pri blaženju alergij, kajti ta začimba vsebuje polifenole in druge antioksidante. Prav tako ima protivnetne, protimikrobne in protirakave lastnosti ter pomaga pri zniževanju ravni sladkorja in maščob v krvi.

Kako pripraviti medeno vodo?

Skodelici mlačne vode (240 mililitrov) dodajte žličko ali dve medu ter dobro premešajte.

Mnogi z namenom spodbujanja prebavnega sistema medeno vodo pijejo zjutraj na prazen želodec. Kombinacija vode, medu, cimeta, kurkume in mleka, znana kot mesečevo mleko, je tudi odličen napitek pred spanjem, saj pomaga pri sproščanju in lažjem uspavanju.

Nasvet: ne uporabljajte vrele vode, takšna uniči hranilne snovi v medu.

Dodatki: poleg cimeta, limoninega soka in ingverja lahko v medeno vodo dodate tudi kajenski poper ali jabolčni kis.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Pozor!

Čeprav je med izjemno zdrav, ga nekateri ljudje vseeno ne bi smeli uživati, saj pri njih lahko sproži alergijski odziv.

Če po zaužitju opazite draženje kože, bolečine v želodcu, povečano potenje, drisko ali slabost, prenehajte z uživanjem.

Dojenčki, mlajši od enega leta, ne smejo jesti medu zaradi tveganja za sicer redko, a nevarno zastrupitev: botulizem.

Če uporabljate med kot del vsakodnevne prehrane in jemljete zdravila, se glede možnih učinkov na predpisano terapijo posvetujte z zdravnikom, svetuje sensa.hr.