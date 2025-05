Med vsemi oblikami kožnega raka je najbolj agresivnega presenetljivo veliko

Leta 2023 je v Sloveniji za invazivnim kožnim melanomom zbolelo 841 prebivalcev, še 540 pa jih je zbolelo za neinvazivno obliko. In kar je najbolj skrb vzbujajoče, v zadnjih desetih letih za melanomom vsako leto zboli za 4,5 odstotka ljudi več. Tako se glasijo opozorila ob letošnjem mesecu melanoma, strokovnjaki so bili zlasti glasni 14. maja, ob evropskem dnevu boja proti melanomu, veliko dogodkov pa bo smrtonosni bolezni in škodljivim navadam, ki jo povzročajo, namenjenih jutri, na svetovni dan melanoma in dan sonca.

130 ljudi umre vsako leto za malignim melanomom.

Kožni rak je najpogostejša oblika raka, delimo ga na melanomskega in nemelanomskega. Maligni melanom pomeni približno 15 odstotkov vseh kožnih rakov, odgovoren pa je za več kot 90 odstotkov smrti zaradi kožnega raka. Nastane iz pigmentnih celic (melanocitov), je izredno agresiven in se lahko hitro razširi na druge dele telesa, če ni odkrit pravočasno. Najpomembnejši dejavnik tveganja je izpostavljenost UV-žarkom, tako na soncu kot tudi v solarijih. Najbolj ogroženi so ljudje z izrazito svetlo poltjo, tveganje se poveča tudi s starostjo, delno je lahko kriva dednost.

Jasno pa je, da lahko za to, da se obvarujemo pred najhujšim, največ naredimo sami. Ključen ukrep je izogibanje soncu med 10. in 16. uro, ne smemo pozabiti na zaščito z oblačili, pokrivali, sončnimi očali in sredstvi za zaščito pred soncem. Sončne opekline namreč do štirikrat povečajo možnost za nastanek kožnega melanoma, opozarjajo v Nacionalnem društvu bolnikov z melanomom.

Zdravljenje je občutno napredovalo.

Nujno je tudi redno pregledovanje kože, predvsem materinih znamenj, saj zgodnje odkrivanje morebitnih sprememb pomeni boljši izid zdravljenja, ki je tudi manj zahtevno. V Sloveniji za malignim melanomom vsako leto umre okoli 130 ljudi, se pa petletno preživetje izboljšuje; včasih je zbolevalo več žensk kot moških, danes razlik med spoloma ni. Tudi zdravljenje je napredovalo, kot pojasnjujejo na Onkološkem inštitutu, so pomembne spremembe prinesli biopsija varovalnih bezgavk, nova tarčna zdravila in imunoterapija.

Opekline do štirikrat povečajo možnost za nastanek melanoma. FOTO: Tatiana Sviridova/Getty Images