Matjaž Javšnik, igralec: Politika je postala poligon za vse vrste barab

Infarkt ga je za nekaj časa ustavil, omejil njegovo delo, a zdaj se Matjaž Javšnik vrača v polni moči in z zavedanjem, da je celo z najhujšimi življenjskimi pretresi lažje shajati, če veš, da živiš polno, iskreno in brez obžalovanja. Ali od takrat, ko vam je zdravje nastavilo past in ste doživeli infarkt, živite kaj bolj mirno? Odkar se pojavljate v javnosti, veljate za človeka, ki je kot živo srebro. Pa zdaj? Ste še vedno? V prvem letu po infarktu sem odpovedal več projektov – film, serijo, predstavo. A v resnici sem bil zelo hitro pri močeh. Edina težava, ki me še vedno spremlja, je to, d...