Maščobne kisline omega-3 je najbolje uživati s hrano

Maščobne kisline omega-3 so bistvene za številne telesne funkcije, vključno z mišično aktivnostjo in rastjo celic. Ker jih telo ne more proizvajati samo, jih moramo pridobiti iz hrane ali prehranskih dodatkov.

Lahko jih razdelimo na tri glavne vrste: DHA (dokozaheksaenojska kislina), EPA (eikozapentaenojska kislina) in ALA (alfa-linolenska kislina). DHA in EPA najdemo predvsem v mastnih ribah, kot so losos, skuša in postrv, ter v školjkah, kot so klapavice, ostrige in rakovice. Te vrste maščobnih kislin so še posebno pomembne zaradi protivnetnih lastnosti in pozitivnih učinkov na zdravje srca.

Po potrebi lahko uživamo kapsule. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Raziskave so pokazale, da lahko uživanje rib vsaj dvakrat na teden zmanjša tveganje za srčne bolezni. ALA je v nekaterih oreščkih, semenih in rastlinskih oljih, kot so laneno seme, chia semena in orehi. Čeprav je pomembna, se mora v telesu pretvoriti v DHA in EPA, kar je manj učinkovito.

Priporočljivo je

Ribje olje je priljubljen vir maščobnih kislin omega-3 in je na voljo v različnih oblikah, vključno s tekočino, kapsulami in tabletami. Ljudje pogosto jemljejo ribje olje zaradi njegovih protivnetnih učinkov, ki lahko pomagajo pri obvladovanju stanj, kot je revmatoidni artritis. Študije so pokazale, da lahko ribje olje zmanjša bolečino, jutranjo okorelost in občutljivost sklepov pri ljudeh s to boleznijo. Poleg tega so maščobne kisline omega-3 povezane z zmanjšanjem ravni trigliceridov v krvi, kar je koristno za zdravje srca. Prav tako lahko nekoliko izboljšajo raven dobrega holesterola​ HDL.

Priporočljivo je, da jih pridobivamo predvsem iz prehranskih virov, kot so ribe in oreščki, čeprav so lahko prehranski dodatki koristni za tiste, ki ne morejo doseči priporočene dnevne količine s prehrano. Pomembno je tudi upoštevati, da visoki odmerki ribjega olja lahko povečajo tveganje za krvavitve in možgansko kap. To je še posebno pomembno za ljudi, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi, kot so antikoagulanti in antitrombocitna zdravila.