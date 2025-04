Manj znani obrazi menopavze

A ob očitnejših znakih se obdobje menopavze kaže tudi s takšnimi, ki na prvi pogled niso povezani z njo.

Katera so manj običajna opozorila, da ženska prehaja v menopavzo, od teh, za katera vemo, čeprav jih ne zaznajo vse ženske, kot so vročinski oblivi in nočno znojenje, hitrejša utrujenost, raztresenost, spremenljivo razpoloženje, glavobol, nižji libido, težave z odvajanjem vode ...

Kateri znaki se bodo pojavili in kako izraziti bodo, je odvisno od vsake posameznice.

FOTO: Highwaystarz-photography/Gettyimages

Suha usta

Menopavza znatno vpliva na nekatere telesne funkcije, med njo se neredko pojavljajo določene težave, ena od njih so suha usta. »Suha usta pogosto spremlja še pekoč občutek,« pojasnjuje Sarah Jenkins, specialistka za žensko zdravje.

»Večina ta neprijetni občutek povezuje z morebitnim pomanjkanjem vitamina B12 ali prenizko količino folne kisline, a v resnici gre za vpliv delovanja estrogena oziroma nižje ravni hormona, ki vpliva na žleze, ki proizvajajo slino.«

Izguba okusa in voha

Nutricionistka in strokovnjakinja za žensko zdravje Emma Bardwell potrjuje, da lahko ženske med menopavzo doživijo izgubo okusa in voha. Ko raven estrogena v telesu pade, se, kot rečeno, lahko zmanjša izločanje sline.

Ker pa je slina pomembna za stimulacijo čutila za okus, to vpliva na okušanje hrane. Ta neprijetnost doleti približno 42 odstotkov žensk, medtem ko jih o izgubi voha poroča približno 46 odstotkov, a med vsemi skupaj se jih kar 91 odstotkov ne zaveda, da gre za posledico menopavze.

Žive sanje in nočne more

Spremenjena raven hormonov vpliva tudi na cikluse spanja. Nespečnost je ena od posledic, mnoge ženske v tem obdobju zvečer težko zaspijo, poleg tega poročajo o nenavadnih sanjah.

Fizioterapevtka Sammy Margo pojasnjuje, da znižani ravni estrogena in progesterona lahko privedeta do okrepljene REM faze spanja. »Gre za fazo, ko sanjamo, zaradi drugačnega razmerja hormonov pa so sanje lahko bolj žive in doživete, včasih postanejo prav lucidne in tudi zelo neprijetne.«

FOTO: Shutterstock

Kožne spremembe

Na kožo vpliva več dejavnikov, eden od njih so leta, natančneje življenjsko obdobje, v katerem je ženska. Med menopavzo se tako pogosto pojavljajo akne ali temni kožni madeži, glivične okužbe polti in celo kožne bolezni.

Koža se zaradi upada estrogena spreminja, proizvaja manj kolagena in elastina, oslabi tudi njen obrambni mehanizem, zato je dovzetnejša za poškodbe in bolezni.

Lomljivi nohti

Tako kot kakovost kože se lahko zaradi hormonskih vplivov spremenijo nohti. Praviloma se to zgodi že na samem začetku perimenopavze. Nohti neredko postanejo mehki, tanki in lomljivi.

Tudi pri tem igra pomembno vlogo estrogen, ki je zaslužen za nastajanje keratina. »Kadar je estrogena v telesu premalo, je ovirano nastajanje beljakovine, ki nohtom zagotavlja čvrstost in prožnost, njihova kakovost se zato občutno poslabša,« pojasni Louise Newson, zdravnica splošne prakse in specialistka za obdobje menopavze.

Občutek hladu

Toplotni oblivi so pravzaprav kar sinonim za menopavzo, manj znano pa je, da se lahko izraža tudi z občutkom hladu. »Hladen pot, ki obliva žensko, je nadležen simptom menopavze, čeprav ga večina ne povezuje s tem obdobjem.

Gre za podobne valove kot pri vročinskih oblivih, le da telo prevzame hlad, ki ga je zelo težko ublažiti,« pove svetovalka za to življenjsko obdobje Adele Johnston.

Vrtoglavica

Po besedah zdravnice splošne prakse Rebecce Tomlinson približno 25 odstotkov žensk kot enega od simptomov menopavze navaja vrtoglavico. »Ni še povsem znano, zakaj se to dogaja.

Domneva se, da ima estrogen pomembno vlogo tudi v notranjem ušesu, kjer so centri za ravnotežje, nihanja hormonov in hormonske spremembe zato vplivajo na ravnotežje in povečajo tveganje za vrtoglavico.«

FOTO: Shutterstock

Hormonsko zdravljenje

Nekatere ženske trdijo, da jim pri menopavznih težavah pomagajo naravna zdravila, a vedeti je treba, da številna od teh niso temeljito raziskana, vsi njihovi učinki pa ne dobro poznani. Za večino žensk hormonska terapija prinaša prednosti.

Čim prej okoli menopavze je po pregledu pri ginekologu smiselno začeti nadomeščati usihanje estrogena, saj je to pomembno tudi za preprečevanje osteoporoze, ugodno vpliva na srčno-žilni sistem, maščobe v krvi in podobno.