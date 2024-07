Manipuliranje s seksom jih spravlja ob živce

Moški so trpežna bitja in preživijo marsikateri vihar, a nekatere preizkušnje so zanje lahko še posebno naporne ali celo ponižujoče. Ali tudi vi plavate v nevarnih vodah?

Kot otrok

Ženska že v temelju razmišlja, kako bi prevzgojila moškega po svoji meri, zato se do njega pogosto obnaša kot starejša, odgovornejša in resnejša oseba, partner pa dobi občutek, da nima pojma. Takšnega ponižanja si ne želi nihče, ženska pa moškega ne bo nič bolj spoštovala, prej obrnjeno. Partnerja se morata sprejemati in ceniti, kakršna sta, predvsem pa ne gojiti zamer, ampak se o razlikah pogovarjati.

Obsojanje

Ženske so veliko spretnejše z besedami in v prepirih pogosto žalijo ali pa partnerja boleče obtožujejo, da je kriv za vse. Strokovnjaki za odnose menijo, da bi se vsak najprej moral zazreti vase in pomesti pred svojim pragom ter ne kriviti drugega, dokler ne razčisti vsega sam s sabo.

Vpletanje

Razumljivo je, da ljudje delijo težave z drugimi, znano je, da ženske veliko pogosteje govorijo o težavah kot moški, zlasti se rade posvetujejo s prijateljicami, nemalokrat pa tudi z mamo. Z vsemi mnenji soočijo partnerja in ta se počuti kot v cirkuški areni, ko spozna, kako nazorno ga spremlja vsa ta druščina. Moški neradi delijo intimo, pa naj gre za pogovore o umazanem perilu ali pa spolnih odnosih; o tem ne želijo razpredati javno.

Manipuliranje

Medtem ko ženska potrebuje občutek bližine, da bi seksala, moški to raje izraža s seksom. In ni ga moškega, ki ne bi sovražil, ko ga partnerica izsiljuje s seksom. Seks tako naenkrat postane orodje in orožje, s katerim ženska manipulira, kar njega spravlja ob živce.