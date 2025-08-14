ONA POTUJE

Manca Izmajlova: »Razlog, zaradi katerega se vedno z velikim veseljem vračam domov.«

Marie-Anne Manca Izmajlova je mednarodno priznana pevka, mezzosopranistka, pa tudi voditeljica, igralka, režiserka, ustvarjalka kulturnih projektov, coachinja in avtorica. Letos praznuje 25 let profesionalne odrske kariere. V njenem repertoarju je več kot 400 skladb, v 23 jezikih in različnih žanrih.
Fotografija: Manca Izmajlova FOTO: Miran Juršič
Odpri galerijo
Manca Izmajlova FOTO: Miran Juršič

Melita Meršol
14.08.2025 ob 06:45
Melita Meršol
14.08.2025 ob 06:45

Poslušajte

Čas branja: 3:23 min.

Kot glasbena solistka je nastopala v številnih prestolnicah ter sodelovala z različnimi orkestri in glasbeniki. Za sabo ima več kot 1500 koncertov. Poročena je z violinistom, skladateljem in glasbenim producentom Benjaminom Izmajlovom. Imata tri hčerke, družina živi v Celovcu. Sogovornica gracilnega videza in izjemnega glasu nam je prijazno namenila nekaj osebnih razmišljanj.

Jutra rada začenjam ...

Čim bolj zgodaj, ko še vsi spijo. Potem pa z objemom svoje najmlajše punčke.

Poletje je zame ...

Nešteto sončnih zahodov s pogledom na Vrbsko jezero. In očarljivi koncerti na prostem.

Te dni veliko razmišljam ...

O svoji novi knjigi, ki počasi nastaja.

V Celovcu se rada odpravim na ...

Kreutzbergl (Križno goro), ki kot nekakšen ljubljanski Rožnik sredi Celovca. Gozd ima čudežno moč!

V načrtu imam ...

Veliko čudovitih majhnih in velikih koncertov.

Dihalna telovadba ...

Bo del mojega vsakdana do konca življenja in vesela sem, da je z mojo pomočjo okrepila zdravje še mnogim drugim.

Priročnik Vdihni življenje s polnimi pljuči ...

Je pred tretjim ponatisom in je knjiga, ki jo imajo mnogi kar ves čas na nočni omarici. Preprosto uporabna je. (Nasmeh.)

Moji otroci ...

So razlog, zaradi katerega se vedno z velikim veseljem vračam domov.

Z družino ...

Sem popolna.

Otroška glasbena knjiga Najlepše pesmice za vse letne čase ...

Pesmice so zelo priljubljene pri vseh generacijah in sanjajo o nadaljevanju.

Moda in glasba ...

Dve temi, ki mi ves čas zapolnjujeta misli.

V Turčiji sva z možem ...

Imela čudovit koncert in po dolgem času sva bila nekaj dni sama.

Kraj, ki mi veliko pomeni ...

Sta mesti z nešteto spomini in starimi prijatelji – London in Moskva.

Pesem, ki jo v avtu zapojem na ves glas ...

V avtu ne pojem, ker ne zveni. (Smeh.)

Radijska oddaja Glasbeno popotovanje z Manco Izmajlovo ...

Igra enkrat na mesec v slovenskem programu ORF in se je že lepo prijela.

Koncertni projekt DIVE! ...

Je nekaj, v čemer res uživam! Je kot zabavno žongliranje z odličnimi skladbami in zanimivimi zgodbami.

Najboljši nasvet mi ponavadi da ...

Moj mož.

Verjamem v ...

Dobro, svetlo in ljubezen.

Če bi lahko, bi ...

Eno leto samo snemala v studiu, z odličnimi glasbeniki ... Toliko idej!

Preberite še:

 

Potovanje skozi zgodbe močnih žensk
Manca Izmajlova se vrača k svojim glasbenim koreninam

 
Premium

Občutek, ki se žal pri mnogih ljudeh sčasoma izgubi
Otroška glasbena knjiga Najlepše pesmice za vse letne čase, ki jo je skupaj z možem Benjaminom Izmajlovom izdala lani konec leta, je že prvič ponatisnjena, pesmice pa je Manca Izmajlova vadila z najmlajšo hčerkico na rokah, ki je zdaj stara leto in pol.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Manca Izmajlova glasba pevka ruska dihalna telovdba

Priporočamo

Premium
V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika
Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje
Premium
Ali jo je ugriznil šakal ali pes?
Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Premium
V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika
Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje
Premium
Ali jo je ugriznil šakal ali pes?
Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.