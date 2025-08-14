Manca Izmajlova: »Razlog, zaradi katerega se vedno z velikim veseljem vračam domov.«

Kot glasbena solistka je nastopala v številnih prestolnicah ter sodelovala z različnimi orkestri in glasbeniki. Za sabo ima več kot 1500 koncertov. Poročena je z violinistom, skladateljem in glasbenim producentom Benjaminom Izmajlovom. Imata tri hčerke, družina živi v Celovcu. Sogovornica gracilnega videza in izjemnega glasu nam je prijazno namenila nekaj osebnih razmišljanj.

Jutra rada začenjam ...

Čim bolj zgodaj, ko še vsi spijo. Potem pa z objemom svoje najmlajše punčke.

Poletje je zame ...

Nešteto sončnih zahodov s pogledom na Vrbsko jezero. In očarljivi koncerti na prostem.

Te dni veliko razmišljam ...

O svoji novi knjigi, ki počasi nastaja.

V Celovcu se rada odpravim na ...

Kreutzbergl (Križno goro), ki kot nekakšen ljubljanski Rožnik sredi Celovca. Gozd ima čudežno moč!

V načrtu imam ...

Veliko čudovitih majhnih in velikih koncertov.

Dihalna telovadba ...

Bo del mojega vsakdana do konca življenja in vesela sem, da je z mojo pomočjo okrepila zdravje še mnogim drugim.

Priročnik Vdihni življenje s polnimi pljuči ...

Je pred tretjim ponatisom in je knjiga, ki jo imajo mnogi kar ves čas na nočni omarici. Preprosto uporabna je. (Nasmeh.)

Moji otroci ...

So razlog, zaradi katerega se vedno z velikim veseljem vračam domov.

Z družino ...

Sem popolna.

Otroška glasbena knjiga Najlepše pesmice za vse letne čase ...

Pesmice so zelo priljubljene pri vseh generacijah in sanjajo o nadaljevanju.

Moda in glasba ...

Dve temi, ki mi ves čas zapolnjujeta misli.

V Turčiji sva z možem ...

Imela čudovit koncert in po dolgem času sva bila nekaj dni sama.

Kraj, ki mi veliko pomeni ...

Sta mesti z nešteto spomini in starimi prijatelji – London in Moskva.

Pesem, ki jo v avtu zapojem na ves glas ...

V avtu ne pojem, ker ne zveni. (Smeh.)

Radijska oddaja Glasbeno popotovanje z Manco Izmajlovo ...

Igra enkrat na mesec v slovenskem programu ORF in se je že lepo prijela.

Koncertni projekt DIVE! ...

Je nekaj, v čemer res uživam! Je kot zabavno žongliranje z odličnimi skladbami in zanimivimi zgodbami.

Najboljši nasvet mi ponavadi da ...

Moj mož.

Verjamem v ...

Dobro, svetlo in ljubezen.

Če bi lahko, bi ...

Eno leto samo snemala v studiu, z odličnimi glasbeniki ... Toliko idej!