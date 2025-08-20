Majhno znamenje, velika nevarnost: če opazite sumljivega, takoj k zdravniku

Pred dnevi je po svetu odmevala smrt 48-letnega Brandona Blackstocka, bivšega moža ameriške pevke Kelly Clarkson. Izgubil je triletno bitko z melanomom, gre za obliko kožnega raka, ki se razvije iz kožnih celic za tvorbo melanina (melanociti). Kot na svoji spletni strani pojasnjujejo v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije, se melanom najpogosteje pojavi nenadoma kot nepravilno črno, rjavo ali rožnato znamenje ali pa začne že obstoječe znamenje rasti in spreminjati obliko ter barvo. »Pravočasno odkrit kožni melanom je najpogosteje povsem ozdravljiv,« poudarjajo.

Pravočasno odkrit kožni melanom je najpogosteje povsem ozdravljiv.

Predlagano kirurško zdravljenje je odvisno predvsem od debeline melanoma. V Sloveniji je približno polovica kožnih melanomov tanjših od 0,8 mm. »Pri teh bolnikih je zato edino potrebno zdravljenje širok izrez kožnega melanoma z varnostnim robom 1 cm zdrave kože,« pojasnjujejo v društvu. Pri kožnih melanomih, debelejših od 0,8 mm, pa je verjetnost zasevanja v regionalne bezgavke že večja od 10 odstotkov, zato poleg širokega izreza kože z varnostnim robom 1−2 cm predlagajo tudi biopsijo varovalne bezgavke.

Dr. Viktorija Kazlouskaja, izvršna direktorica newyorškega dermatološkega centra Dermatology Circle, je za New York Post pojasnila, da številni kožni raki, kot je denimo bazalnocelični karcinom, rastejo samo na koži in se običajno ne širijo. Pri melanomu pa je zgodba povsem drugačna, saj ima, kot je povedal drug dermatolog dr. Adarsh Vijay Mudgil, velik potencial za širjenje na druge dele telesa, če ga ne odkrijemo in ne zdravimo zgodaj.

0,8 mm ali manj ima približno polovica kožnih melanomov v Sloveniji.

Po besedah dr. Kazlouskaja je tveganje za širjenje melanoma odvisno od več dejavnikov, vključno z velikostjo in stadijem tumorja, starostjo bolnika in drugimi zdravstvenimi stanji, ki jih morda ima, kot je na primer oslabljen imunski sistem. Pri nekdanji zvezdnici oddaje Resnične gospodinje Beverly Hillsa (Real Housewives of Beverly Hills) Teddi Mellencamp so melanom diagnosticirali leta 2022. Februarja letos pa so zdravniki pri njej odkrili več tumorjev v možganih, za katere so menili, da so rasli najmanj šest mesecev. »Vsi ti tumorji so neposredna posledica mojega melanoma,« je marca na Instagramu sporočila svojim sledilcem. Zatem so zdravniki odkrili tudi tumorje v njenih pljučih.

Pravilo ABCDE

Prvi znaki melanoma, pojasnjujejo na ljubljanskem onkološkem inštitutu, so sprememba velikosti, oblike ali barve kožnega znamenja. Dobra preventiva zgodnjega odkrivanja melanoma je sistem ABCD(EF): A je asimetrija (rakasta znamenja so nepravilnih oblik), B so robovi (nejasni robovi znamenj), C je barva (več odtenkov rjave ali črne, in ne le en odtenek rjave kot pri nerakastih znamenjih), D je premer (znamenja imajo pogosto premer več kot 5 milimetrov), E je elevacija – melanomske lezije so pogosto dvignjene nad raven kože. Če opazite kakršne koli spremembe, takoj obiščite zdravnika. Zaradi dveh ali več omenjenih značilnosti gre lahko za melanom in ga je treba v celoti izrezati ter histološko opredeliti s pregledom pod mikroskopom. Samo en pregled pri zdravniku ali dermatologu seveda ne pomeni dolgoročne varnosti.

Zaščita pred soncem Vsekakor velja upoštevati preventivo, predvsem poleti. Močnim sončnim žarkom se je na prostem res težko izogniti. Dermatologi opozarjajo, da bi se lahko večini melanomov izognili prav s krajšo izpostavljenostjo soncu. Pokrite moramo imeti čim več kože, kljub vročini nosimo dolge rokave, pokrivalo naj pokrije večji del glave in vratu, nosimo kakovostna sončna očala, na izpostavljene dele telesa pa nanesemo sončno kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

V Združenju slovenskih dermatovenerologov (ZSD) svetujejo, da je posvet pri zdravniku potreben ob hitri spremembi pigmentnega znamenja ali nastanka nove lezije, ki raste ali se spreminja. Ker je preživetje boljše pri melanomih, tanjših od 1 mm, je pomembno zgodnje odkrivanje, zato si enkrat na mesec sistematično preglejte vso kožo od glave do pet in vse vidne sluznice (pri delih telesa, ki jih ne moremo videti, naj vam pomaga svojec).

Melanom je oblika kožnega raka, ki se razvije iz celic kože, specializiranih za tvorbo melanina (melanociti). FOTO: Nasekom/Gettyimages