KOŽNI RAK

Majhno znamenje, velika nevarnost: če opazite sumljivega, takoj k zdravniku

V boju z melanomom je čas človekov največji zaveznik, a tudi sovražnik.
Fotografija: Enkrat na mesec sistematično preglejte vso kožo od glave do pet in vse vidne sluznice. FOTO: Kalinovskiy/GettyImages
Odpri galerijo
Enkrat na mesec sistematično preglejte vso kožo od glave do pet in vse vidne sluznice. FOTO: Kalinovskiy/GettyImages

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
20.08.2025 ob 07:51
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
20.08.2025 ob 07:51

Poslušajte

Čas branja: 4:17 min.

Pred dnevi je po svetu odmevala smrt 48-letnega Brandona Blackstocka, bivšega moža ameriške pevke Kelly Clarkson. Izgubil je triletno bitko z melanomom, gre za obliko kožnega raka, ki se razvije iz kožnih celic za tvorbo melanina (melanociti). Kot na svoji spletni strani pojasnjujejo v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije, se melanom najpogosteje pojavi nenadoma kot nepravilno črno, rjavo ali rožnato znamenje ali pa začne že obstoječe znamenje rasti in spreminjati obliko ter barvo. »Pravočasno odkrit kožni melanom je najpogosteje povsem ozdravljiv,« poudarjajo.

Pravočasno odkrit kožni melanom je najpogosteje povsem ozdravljiv.

Predlagano kirurško zdravljenje je odvisno predvsem od debeline melanoma. V Sloveniji je približno polovica kožnih melanomov tanjših od 0,8 mm. »Pri teh bolnikih je zato edino potrebno zdravljenje širok izrez kožnega melanoma z varnostnim robom 1 cm zdrave kože,« pojasnjujejo v društvu. Pri kožnih melanomih, debelejših od 0,8 mm, pa je verjetnost zasevanja v regionalne bezgavke že večja od 10 odstotkov, zato poleg širokega izreza kože z varnostnim robom 1−2 cm predlagajo tudi biopsijo varovalne bezgavke.

Dr. Viktorija Kazlouskaja, izvršna direktorica newyorškega dermatološkega centra Dermatology Circle, je za New York Post pojasnila, da številni kožni raki, kot je denimo bazalnocelični karcinom, rastejo samo na koži in se običajno ne širijo. Pri melanomu pa je zgodba povsem drugačna, saj ima, kot je povedal drug dermatolog dr. Adarsh Vijay Mudgil, velik potencial za širjenje na druge dele telesa, če ga ne odkrijemo in ne zdravimo zgodaj.

0,8 mm ali manj ima približno polovica kožnih melanomov v Sloveniji.

Po besedah dr. Kazlouskaja je tveganje za širjenje melanoma odvisno od več dejavnikov, vključno z velikostjo in stadijem tumorja, starostjo bolnika in drugimi zdravstvenimi stanji, ki jih morda ima, kot je na primer oslabljen imunski sistem. Pri nekdanji zvezdnici oddaje Resnične gospodinje Beverly Hillsa (Real Housewives of Beverly Hills) Teddi Mellencamp so melanom diagnosticirali leta 2022. Februarja letos pa so zdravniki pri njej odkrili več tumorjev v možganih, za katere so menili, da so rasli najmanj šest mesecev. »Vsi ti tumorji so neposredna posledica mojega melanoma,« je marca na Instagramu sporočila svojim sledilcem. Zatem so zdravniki odkrili tudi tumorje v njenih pljučih.

Pravilo ABCDE

Prvi znaki melanoma, pojasnjujejo na ljubljanskem onkološkem inštitutu, so sprememba velikosti, oblike ali barve kožnega znamenja. Dobra preventiva zgodnjega odkrivanja melanoma je sistem ABCD(EF): A je asimetrija (rakasta znamenja so nepravilnih oblik), B so robovi (nejasni robovi znamenj), C je barva (več odtenkov rjave ali črne, in ne le en odtenek rjave kot pri nerakastih znamenjih), D je premer (znamenja imajo pogosto premer več kot 5 milimetrov), E je elevacija – melanomske lezije so pogosto dvignjene nad raven kože. Če opazite kakršne koli spremembe, takoj obiščite zdravnika. Zaradi dveh ali več omenjenih značilnosti gre lahko za melanom in ga je treba v celoti izrezati ter histološko opredeliti s pregledom pod mikroskopom. Samo en pregled pri zdravniku ali dermatologu seveda ne pomeni dolgoročne varnosti.

Zaščita pred soncem

Vsekakor velja upoštevati preventivo, predvsem poleti. Močnim sončnim žarkom se je na prostem res težko izogniti. Dermatologi opozarjajo, da bi se lahko večini melanomov izognili prav s krajšo izpostavljenostjo soncu. Pokrite moramo imeti čim več kože, kljub vročini nosimo dolge rokave, pokrivalo naj pokrije večji del glave in vratu, nosimo kakovostna sončna očala, na izpostavljene dele telesa pa nanesemo sončno kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

V Združenju slovenskih dermatovenerologov (ZSD) svetujejo, da je posvet pri zdravniku potreben ob hitri spremembi pigmentnega znamenja ali nastanka nove lezije, ki raste ali se spreminja. Ker je preživetje boljše pri melanomih, tanjših od 1 mm, je pomembno zgodnje odkrivanje, zato si enkrat na mesec sistematično preglejte vso kožo od glave do pet in vse vidne sluznice (pri delih telesa, ki jih ne moremo videti, naj vam pomaga svojec).

Melanom je oblika kožnega raka, ki se razvije iz celic kože, specializiranih za tvorbo melanina (melanociti). FOTO: Nasekom/Gettyimages
Melanom je oblika kožnega raka, ki se razvije iz celic kože, specializiranih za tvorbo melanina (melanociti). FOTO: Nasekom/Gettyimages

Ob svetovnem dnevu raka 4. februarja je Teddi Mellencamp pokazala fotografijo svojega zaradi zdravljenja melanoma iznakaženega hrbta. »Prosila bi vas, da se naročite na pregled kože,« je opozarjala svoje sledilce. FOTO: Teddimellencamp/instagram
Ob svetovnem dnevu raka 4. februarja je Teddi Mellencamp pokazala fotografijo svojega zaradi zdravljenja melanoma iznakaženega hrbta. »Prosila bi vas, da se naročite na pregled kože,« je opozarjala svoje sledilce. FOTO: Teddimellencamp/instagram

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kožni rak Melanom preventiva sončenje zdravje zaščita

Priporočamo

Slovenijo zajele nevihte, Arso svari pred močnimi nalivi in točo (FOTO)
Premium
Učiti se ni hotela, vse je bilo »brez zveze«, zdaj mora v prevzgojni dom
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)
Podor kamenja ohromil promet na lokalni cesti, obvoz je dolg in zamuden

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Slovenijo zajele nevihte, Arso svari pred močnimi nalivi in točo (FOTO)
Premium
Učiti se ni hotela, vse je bilo »brez zveze«, zdaj mora v prevzgojni dom
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)
Podor kamenja ohromil promet na lokalni cesti, obvoz je dolg in zamuden

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.