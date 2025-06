Magnezij – tiha moč telesa

Magnezij pogosto imenujemo kar antistresni mineral, a njegova vloga je veliko širša. Deluje v ozadju, tiho, a močno – podpira mišice, živčevje, srce in celo naš spanec.

Potreben je namreč pri več kot 300 življenjsko pomembnih procesih v telesu. Med drugim prispeva k sproščanju mišic po naporu, podpira delovanje srca, pomaga uravnavati krvni tlak in omogoča pretvorbo zaužite hrane v energijo. Pomembno vlogo ima tudi pri ohranjanju stabilnega razpoloženja, saj sodeluje pri delovanju živčnega sistema. Nič čudnega, da se njegovo pomanjkanje pogosto pokaže prav tam, kjer telo najbolj čuti vsakdanji stres – v mišičnih krčih, utrujenosti, razdražljivosti in nespečnosti.

Aktivni ljudje imajo pogosto povečane potrebe po magneziju – z znojenjem in intenzivno vadbo se izgublja več mineralov, zato je še toliko bolj pomembno, da ga nadomeščamo redno in kakovostno.

Ko ga telo začne pogrešati

Znakov, da telesu primanjkuje magnezija, je veliko. Eden najpogostejših so mišični krči – zlasti tisti neprijetni v mečih ponoči ali po vadbi. Lahko se pojavijo tudi trzljaji v očesni veki, splošna utrujenost, težave s koncentracijo ali povečana občutljivost na stres. Nekateri ljudje opazijo pogostejše glavobole ali celo razbijanje srca.

Ker so ti znaki pogosto povezani tudi z drugimi vzroki, redko takoj pomislimo na magnezij. A če živimo stresno, se prehranjujemo neredno, pogosto pijemo kavo ali alkohol, jemljemo določena zdravila ali imamo prebavne težave, je smiselno razmisliti, ali telo dobi dovolj tega minerala.

Magnezij sodeluje pri številnih procesih v telesu. FOTO: Depositphotos

Kje ga najdemo?

Naravni viri magnezija so zelo raznoliki. Veliko ga vsebuje temnolistna zelenjava, kot je špinača, pa tudi stročnice, oreščki, bučna semena, polnozrnata žita in avokado. Dober vir so banane in temna čokolada – dobra novica za vse, ki obožujejo zdrav prigrizek. Za ljubitelje morske hrane pa še to: magnezij najdemo tudi v ribah, kot sta losos in skuša.

Seveda pa je treba opozoriti, da predelava živil in pretirano kuhanje njegovo vsebnost zmanjšata. Voda iz pipe, predvsem tista, ki je trša, pa lahko njegovemu k skupnemu vnosu pomembno prispeva – če je seveda pijemo dovolj.

Magnezij in športniki Pri fizično aktivnih ljudeh so potrebe po magneziju še večje. Znojenje in regeneracija mišic zahtevata večje količine tega minerala. Športniki in rekreativci naj zato posebno pozornost namenijo prehrani, ki vsebuje zadostne količine magnezija. Najboljša rešitev je kombinacija polnovredne prehrane in – po potrebi – kakovostnega prehranskega dopolnila z dobro absorpcijsko obliko, kot je magnezijev citrat ali glicinat.

Kdaj poseči po prehranskem dopolnilu

Večina ljudi lahko z uravnoteženo prehrano pokrije potrebe po magneziju. A če se kljub raznoliki prehrani pojavljajo znaki, kot so mišični krči, utrujenost ali razdražljivost, je smiselno razmisliti o dodatku v obliki prehranskega dopolnila. Pri tem bodimo pozorni na obliko in odmerek – bolj biološko razpoložljive oblike se v telesu bolje absorbirajo.

Tudi tu velja zmernost: preveliki odmerki magnezija lahko povzročijo prebavne težave, zato se je pred dolgotrajno uporabo priporočljivo posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Zaveznik v ravnovesju

Za aktivno, zdravo in uravnoteženo življenje je magnezij eden tistih mineralov, ki mu moramo nameniti več pozornosti. V vsakdanjem tempu, ko telo potrebuje oporo, um pa umiritev, je prav magnezij lahko tisti tihi zaveznik, ki nas podpira od znotraj. Poskrbite, da ga bo v vaši prehrani dovolj – telo vam bo hvaležno.

